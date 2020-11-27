Центр "Вектор" сможет выпускать до 5 миллионов доз вакцины от коронавируса в год, массовая вакцинация россиян запланирована на 2021 год. Об этом РИА "Новости" сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа в центре "Вектор" Александр Рыжиков.

"Производство такой вакцины сейчас идет на "Векторе", с каждой неделей увеличивается, поскольку мы и масштабируем, и оптимизируем. <...> До пяти миллионов доз в год мы можем на существующем оборудовании выпустить, это мои оценки", - рассказал Рыжиков на пресс-конференции.Эксперт также допустил дальнейшее увеличение количества доз, однако лишь при участии крупного предприятия. По его словам, массовая вакцинация россиян запланирована на 2021 год.

В начале ноября сообщалось, что cтоличное правительство планирует выделить 10 млрд рублей на массовую вакцинацию москвичей от коронавируса в 2021 году. Это 78% от всех денег, заложенных в городском бюджете на профилактику инфекционных заболеваний.

Какую именно вакцину планирует закупать столица, не уточняется. На сегодня в России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса: векторная "Спутник V", разработанная в НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, и эпитопная "ЭпиВакКорона", разработанная научным центром Роспотребнадзора "Вектор". В Роспотребнадзоре уточнили, что для граждан России вакцинация их продуктом будет бесплатной и добровольной, сейчас обе вакцины проходят третью стадию клинических испытаний.