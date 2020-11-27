Полицейские в Дагестане вышли на несанкционированную акцию после ареста экс-начальника полиции, обвиняемого в терактах в Москве

Полицейские в дагестанском Кизляре провели сход после задержания начальника ОМВД Гази Исаева по обвинению в причастности к взрывам в метро Москвы, рассказал РБК и.о. главы городского округа Кизляр Чупалав Шамхалов.

"Вышли, наверно, человек 50-60. Но чтобы нарушали правопорядок, агрессивно себя вели - такого не было. Просто высказывались. Люди просто в шоке, не понимают. Обвинение очень серьезное. Но мы им объяснили, что выходить и влиять на следствие неправильно", - рассказал Шамхалов.

По словам Шамхалова, сход проходил на площади перед ДК КЭМЗ 26 ноября и длился примерно два-три часа. РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД по Дагестану.

Ранее сотрудники СК и ФСБ задержали начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева по делу о терактах на станциях московского метро "Парк культуры" и "Лубянка" в марте 2010 года. По данным ведомства, Исаев был участником запрещенной в РФ террористической организации "Имарат Кавказа" и, пользуясь служебным положением, в 2009-2010 годах информировал руководителей этой группировки о деятельности Кизлярского РОВД и спецоперациях против незаконных вооруженных формирований.

Также сообщается, что он неоднократно перевозил руководителей структурных подразделений запрещенной организации по территории Дагестана и лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву. Исаеву предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, совершенном с использованием своего служебного положения бандитизме и террористическом акте. Басманный суд Москвы арестовал его до 4 января 2021 года.

Утром в час пик 29 марта 2010 года две террористки-смертницы устроили взрывы на станциях метро "Лубянка" и "Парк Культуры". Погиб 41 человек, пострадали более 90. Взрыв на "Лубянке" совершила уроженка Дагестана Мариам Шарипова 1982 года рождения, на "Парке культуры" - 19-летняя Джанет Абдурахманова (Абдуллаева), вдова лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова, уничтоженного в ходе спецоперации.

Ответственность за взрывы взял на себя Доку Умаров (ликвидирован в 2013 году). В мае 2010 года директор ФСБ Александр Бортников сообщил о ликвидации трех бандитов, причастных к теракту. Среди них были люди, сопровождавшие смертниц в Москву и одну из них - непосредственно на место теракта. В августе того же года в ходе спецоперации МВД и ФСБ был уничтожен организатор взрывов Магомедали Вагабов.