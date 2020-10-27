Два человека стали жертвами перестрелки с участием сотрудников правоохранительных органов в чеченском селе Ачхой-Мартан. Как рассказал РИА "Новости" источник в правоохранительных органах республики, инцидент произошел неподалеку от одного из кафе.

"Погибли два человека, среди них один сотрудник силовых структур региона, второй - гражданский, который пытался унять конфликт", - сказал собеседник агентства. Еще три человека пострадали, обстоятельства происшествия выясняются.

По данным Telegram-канала Baza, два сотрудника ОМОНа пришли в кафе в состоянии алкогольного опьянения и "стали буянить", управляющий вывел их на улицу и вызвал знакомого сотрудника Росгвардии. На место прибыли три росгвардейца, и конфликт перерос в поножовщину, а затем в стрельбу.

Портал также называет имена зачинщиков инцидента - братья Шамиль и Шамхан Марзабековы, им противостояли сотрудники СОБРа Росгвардии Килаев, Мурзабеков и Мадаев. При этом имена погибших и пострадавших не уточняют