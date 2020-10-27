В Ингушетии суд освободил от наказания бывшего охранника главы республики Юнус-Бека Евкурова, при этом признав его виновным в ДТП с двумя погибшими

serggn / DepositPhotos 26 октября 2014 года Мейриев, находясь за рулем внедорожника Mercedes Benz из кортежа Евкурова, на скорости около 150 километров час врезался на трассе "Кавказ" в автомобиль, в котором находилась целая семья

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В Ингушетии суд освободил от наказания бывшего охранника главы республики Юнус-Бека Евкурова, при этом признав его виновным в ДТП с двумя погибшими. Багаудина Мейриева приговорили к четырем годам колонии-поселения, но он избежит наказания в связи с истечением срока давности преступления, которое произошло шесть лет назад. Об этом сообщается на сайте правозащитного центра "Мемориал".

26 октября 2014 года Мейриев, находясь за рулем внедорожника Mercedes Benz из кортежа Евкурова, на скорости около 150 километров час врезался на трассе "Кавказ" в автомобиль, в котором находилась целая семья. Водитель, 44-летний Тимур Агиев, получил тяжёлые травмы и остался инвалидом. Его сёстры Радимхан и Зина погибли. Третий пассажир, брат Агиева, отделался травмами средней степени тяжести.

Мейриев после аварии скрылся. Позже выяснилось, что перед ДТП охранник Евкурова проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться. Уголовное дело на Мейриева возбудили лишь спустя пять лет, до этого обвиняемым по делу проходил пострадавший Тимур Агиев, которого в конце концов оправдали.

В последнем слове Мейриев виновным себя не признал, сказав, что совершил ДТП непреднамеренно. Всю вину Мейриев возложил на сотрудников ДПС, которые ввели его в заблуждение тем, что находились на дороге и, как думал Мейриев, обеспечивали ему беспрепятственный проезд.

Судья Мадина Гайсанова признала Мейриева виновным в совершении ДТП (ч.5 ст. 264 УК РФ) и приговорила его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также Мейриев лишен права управлять транспортным средством сроком на два года. Однако Мейриева освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока давности: 26 октября исполнилось ровно шесть лет со дня ДТП, в связи с чем обвиняемый был освобожден от уголовной ответственности согласно ч.1 ст. 78 УК.