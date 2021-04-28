В МИД РФ им вручили ноты протеста, заявив решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов из стран Балтии и Словакии, и сообщили об объявлении четырех сотрудников их дипмиссии персонами нон-грата

МИД России / Flickr Дипломатический кризис между Чехией и Россией, начавшийся 17 апреля после того, как Прага обвинила Москву в причастности российской военной разведки (ГРУ) к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году

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Послы трех балтийских государств, Литвы, Латвии и Эстонии, а также Словакии были вызваны в среду в министерство иностранных дел России. От Литвы и Латвии приехали послы Эйтвидас Баярунас и Марис Риекстиньш, от Эстонии - советник-посланник посольства Пирет Рейнтамм Бенно.

В МИД РФ им вручили ноты протеста, заявив решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов из стран Балтии и Словакии, и сообщили об объявлении четырех сотрудников их дипмиссии персонами нон-грата. Из России высылаются два сотрудника посольства Литвы, три - посольства Словакии, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии. Они должны покинуть территорию РФ в течение семи дней.

Впереди у российского МИД еще высылка дипломата посольства Румынии в ответ на аналогичные действия, предпринятый этой европейской страной 26 апреля в отношении помощника военного атташе Алексея Гришаева.

На прошлой неделе страны Балтии и Словакия в знак солидарности с Чехией объявили персонами нон грата четырех российских дипломатов. МИД Литвы выслал двух российских дипломатов, Литва и Эстония - по одному, Словакия - трех дипломатов РФ. Дипломатический кризис между Чехией и Россией, начавшийся 17 апреля после того, как Прага обвинила Москву в причастности российской военной разведки (ГРУ) к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, спровоцировал "дипломатический клинч" России со странами Европы и с США, побив все рекорды. За последние две недели Москва и западные страны взаимно выслали более 150 дипломатов и сотрудников посольств.

Масштабы новой дипломатической войны впечатляют и грозят новой холодной войной в отношениях России и ведущих стран Запада. В правительстве России уже подготовлен список стран-врагов, который позволит ограничить на территории России деятельность представителей недружественных государств - они не смогут заключать любые трудовые отношения с гражданами РФ, вплоть до полного запрета.

23 апреля в МИД Эстонии был вызван посол РФ Александр Петров, где ему выразили протест в связи с полученной от Чешской Республики информацией, согласно которой сотрудники ГРУ организовали взрыв во Врбетице. Как говорилось в сообщении МИД Эстонии, Россия грубо нарушила международное право на территории страны-члена Евросоюза и НАТО, что подрывает суверенитет Чехии и привело к гибели двух людей, такое поведение наносит ущерб безопасности и стабильности Европы и является непозволительным. Чтобы выразить солидарность, Эстония выслала одного российского дипломата, чья деятельность не соответствовала оговоренной Венской конвенцией дипломатической деятельности.

23 апреля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс также принял решение объявить одного дипломата посольства РФ персоной нон грата в Латвийской Республике в знак солидарности с правительством Чехии в связи с нелегальными действиями российских разведывательных служб, и на основе оценки действий дипломата российского посольства и допущенных им нарушений в Латвии. В МИД Латвии подчеркнули, что действия России "уже продолжительное время свидетельствуют о систематических нарушениях этих принципов и об ухудшении ситуации с безопасностью".

В тот же день Литва в знак солидарности с Чехией выслала двух российских дипломатов. Как сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, двух российских дипломатов объявили персонами нон грата за деятельность, несочетающуюся с их статусом, и до 30 апреля они должны покинуть территорию Литвы. Кроме того, глава министерства иностранных дел республики публично назвал шпионами двух дипломатов РФ, высланных из Эстонии и Латвии.

22 апреля Словакия в знак солидарности с Чехией в конфликте с Россией решила выслать трех дипломатов РФ. По словам премьер-министра Эдуарда Хегера, все трое россиян должны покинуть страну до 29 апреля. Премьер обосновал принятое решение тем, что Словакия не может терпеть, когда представители других стран не соблюдают согласованные правила.