Анна Борзенко

Михаил Бирюков / Facebook

В Москве полицейские задержали 65-летнюю учительницу французского языка лицея N 1553 Анну Борзенко, которая является матерью пяти детей, в том числе журналистов Александра и Андрея Борзенко. На нее составили протокол о создании помех движению (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП) из-за участия в акции 21 апреля в столице.

Анну Борзенко оставили на ночь в отделе полиции по району Коньково. "Оставляют на ночь в ОВД до суда. Суд завтра в 10:30", - рассказал "МБХ медиа" адвокат Михаил Бирюков. Заседание пройдет в Черемушкинском районном суде.

Близкие преподавательницы пишут в социальных сетях, что состояние здоровья не позволяет ей находиться сутки в камере отделения полиции, и тем более - пятнадцать суток в спецприемнике. Именно этот срок грозит задержанной по предъявленному обвинению, отмечает радио "Свобода"*.

Протокол в отношении преподавательницы составили на основании видеозаписи, на которой нет самой Анны Борзенко. Как пояснил адвокат, в кадре нет не только Борзенко, но и вообще кого-либо, кто бы перекрывал дорогу.

В протоколе говорится, что женщина якобы скандировала лозунги "Навальный! Свободу! Путин вор! Долой царя!", привлекала внимание граждан и игнорировала требования сотрудников полиции.

На протяжении нескольких дней домой к Анне Борзенко приходили полицейские, которые просили ее пройти в отдел полиции для составления протокола. При этом повестку женщине силовики не присылали. В итоге Анна Борзенко сама явилась в отдел, где и была задержана. Ее сопровождал адвокат.

Сыновья Анны Борзенко Александр и Андрей ранее работали в "Медузе"*.

На протяжении недели после всероссийской акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля сотрудники полиции задержали более ста человек. Более половины этих задержаний прошли в Москве, хотя во время самой акции были задержаны всего около тридцати человек, из них почти всех отпустили без составления протокола.

В частности, полиция пришла к политику Дмитрию Гудкову, а также к журналистам "Дождя", "Эха Москвы", "Комсомольской правды", RTVI и специальному корреспонденту "Медузы"* Кристине Сафоновой. На Сафонову хотят составить протокол из-за акции, пишет "Медуза"*.

Кроме того, полиция пришла к участвовавшей в акции 21 апреля заслуженному учителю России, преподавателю истории московской гимназии N 1567 Тамаре Эйдельман. Формально визит был связан не с акцией, а с одним из постов Эйдельман, размещенном в соцсети.

Также был задержан профессор РГГУ Александр Агаджанян, его подстерегли силовики по пути с работы. Страдающего астмой профессора заставили провести ночь в отделе, а на следующий день оштрафовали.

В среду в Москве задержали фотокорреспондента "Вот Так" Георгия Мальца, работавшего на митинге. Полицейские якобы не знали о том, что он журналист. Задержанного повезли в ОВД "Орехово-Борисово Северное", сообщает "ОВД-Инфо".