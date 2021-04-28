Пожар на "Невской мануфактуре", ставший крупнейшим в современной истории Петербурга, начался днем 12 апреля

МЧС Санкт-Петербург / ВКонтакте Площадь возгорания составила 10 тыс. кв. м, к тушению привлекли более 350 человек и 73 единицы техники, в том числе вертолеты МЧС и Минобороны

МЧС Санкт-Петербург / ВКонтакте

Мировой судья в Петербурге привлек к административной ответственности АО "Невская мануфактура" в связи с нарушениями требований пожарной безопасности, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города. Суд назначил наказание в виде штрафа в 80 тыс. рублей, говорится в сообщении. Административное дело было заведено после крупного пожара, при тушении которого погиб сотрудник МЧС.

В отношении АО "Невская мануфактура" составлен протокол по части 12 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор).

Согласно протоколу, сотрудники МЧС выявили в здании мануфактуры неисправность системы автоматического пожаротушения, отсутствие системы оповещения и управления эвакуацией, пожарной сигнализации и др. В ведомстве отмечали, что такие нарушения на объекте выявляли ежегодно в течение семи лет. Однако владельцы "Невской мануфактуры" так и не устранили их, передает "Интерфакс".

Пожар на "Невской мануфактуре", ставший крупнейшим в современной истории Петербурга, начался днем 12 апреля. Площадь возгорания составила 10 тыс. кв. м, к тушению привлекли более 350 человек и 73 единицы техники, в том числе вертолеты МЧС и Минобороны.

При тушении погиб один сотрудник МЧС - командир отделения 64-й пожарной части Илья Белецкий. Пострадали трое пожарных. Двое из них (Борис Старковский и Антон Соколов) госпитализированы в тяжелом состоянии с ожогами 40-60% поверхности тела.

По одной из версий, причиной пожара был поджог. Здания мануфактуры были включены в "перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность". Однако на эту территорию также претендовали застройщики, планирующие возвести элитный жилой комплекс, говорят градозащитники.

После пожара СК РФ возбудил дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК). Позднее было заведено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). По этому делу были задержаны генеральный директор АО "Невская мануфактура" Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич.