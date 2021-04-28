Росгвардия обвинила журналиста Пивоварова в подделке медсправки для лицензии на газовый пистолет, полученной 3 года назад

Редакция / youtube.com

В отношении журналиста, ведущего Youtube-проекта "Редакция", бывшего главного редактора канала RTVi Алексея Пивоварова МВД проводит доследственную проверку. По информации Росгвардии, Пивоваров для получения лицензии на оружие предоставил поддельную медицинскую справку, сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, из-за поддельной справки Росгвардия уже аннулировала ранее выданные Пивоварову документы на оружие.

Как сообщил сам Алексей Пивоваров, с 2008 года у него есть газовый пистолет. "Разумеется, зарегистрированный в соответствии с законом. В 2018 году я продлевал эту лицензию, для чего сдавал необходимые экзамены в органах Росгвардии и предоставлял все необходимые документы в полном соответствии с законом... О проверке меня не уведомляли и, соответственно, никаких дополнительных деталей я не знаю", - написал в Telegram Пивоваров, пояснив, что в данный момент находится "в очередной командировке за несколько часовых поясов от Москвы".

По возвращении он "готов к любому взаимодействию с правоохранительными органами".

"Хочу еще раз подчеркнуть: последний экзамен, необходимый для продления лицензии, был больше трех лет назад. Почему эта тема возникла именно сейчас - я могу только догадываться", - добавил Пивоваров.

По поводу сообщений о якобы поддельной справке, которую я предоставлял для получения лицензии на оружие: https://t.co/9BYimpuPxK — Алексей Пивоваров (@pivo_varov) April 28, 2021

Для получения права на владение оружием в России необходимо пройти медосмотр у офтальмолога, психиатра и нарколога, а также сдать анализы на наличие в организме наркотиков и психотропных веществ. Все справки выдаются в соответствующих медицинских учреждениях по месту жительства.

За использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность, в том числе лишение свободы на срок до трех лет.