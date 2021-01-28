Экс-депутат Госдумы Сергей Шишкарев, в 2020 году вошедший в список 200 богатейших россиян по версии журнала Forbes

Key157 / wikimedia.org Представители бизнесмена говорят, что Шишкарев облюбовал Геленджик еще до появления дворца и не имеет к нему отношения

Алексей Навальный / YouTube

СМИ сообщили, что одним из номинальных владельцев "дворца Путина" в Геленджике может быть экс-депутат Госдумы Сергей Шишкарев, в 2020 году вошедший в список 200 богатейших россиян по версии журнала Forbes. Его представители говорят, что Шишкарев облюбовал Геленджик еще до появления дворца и не имеет к нему отношения.

Ранее издание "Открытые медиа" обнаружило по соседству с дворцом несколько земельных участков, которые принадлежат экс-депутату Госдумы Сергею Шишкареву, в 2020 году занявшему 149-е место в списке 200 богатейших россиян по версии журнала Forbes.

Первый участок перешел принадлежащему Шишкареву ООО "Дубрава" еще в 2007 году от агрофирмы "Дивноморская". Впоследствии "Дубрава" совершила еще несколько сделок с землей в Геленджике, причем контрагентами по ним выступали ООО "Комплекс" и ООО "Лазурная ягода", которые владеют соответственно "дворцом" и виноградниками поблизости.

Как заявил Forbes представитель группы "Дело", которую контролирует Шишкарев, бизнесмен не имеет отношения к проекту в Геленджике и "полюбил эти места" задолго до строительства комплекса, "и даже до того, как распался СССР". По его словам, группа "Дело" стала собственником "Дубравы" в 2016 году, купив компанию у трех физлиц. К тому времени в собственности у "Дубравы" уже было более двух гектаров земли под Геленджиком.

При этом "Дело" выкупило свой первый участок в том районе еще в начале 2000-х. Продавцом выступил Новороссийский морской торговый порт (НМТП), вместе с участком "Делу" досталась расположенная на нем база отдыха. В дальнейшем к ней были подведены автомобильная дорога и пожарный проезд, а участки под ними в 2019 году выкуплены у "Лазурной ягоды". В рамках сделки "Дело" в свою очередь передало "Комплексу" земли "Дубравы".

Источник в группе "Дело" уточняет, что структуры Шишкарева приобрели базу отдыха в 2002-2003 годах в рамках реализации непрофильной социальной инфраструктуры порта: сообщается, что сделка была "рыночной", но вспомнить ее размер собеседник издания не смог. Если верить собеседникам Forbes, сделка произошла в тот момент, когда "Дело" было одним из совладельцев порта, среди которых были и структуры миллиардера Александра Пономаренко. Накануне пресс-служба аэропорта Шереметьево, совладельцем которого является Пономаренко, сообщила, что бизнесмен не располагает данными о проекте, так как вышел из него еще в 2016 году.

Представитель группы "Дело" сообщил, что там также не знают бенефициаров "Лазурной ягоды" и "Комплекса". Переговоры по сделкам велись не с ними, а с руководством компаний, имена которых он не назвал, но уточнил, что у них "были все правоустанавливающие документы". Представляли ли они самих себя или кого-то еще, представителю "Дела" неизвестно.