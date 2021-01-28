Население России в 2020 году впервые за 15 лет сократилось более чем на 0,5 млн человек

Moscow-Live На начало 2021 года оно оценивается в 146,24 млн

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Население России в 2020 году впервые за 15 лет сократилось более чем на 0,5 млн человек и составило на начало 2021 года 146,24 млн, сообщается на сайте Росстата. На 1 января 2020 года численность населения в России составляла 146 млн 748 тысяч 643 человека, на 1 января 2019 года - 146 млн 780,7 тысяч человек, на 1 января 2018 года - 146 млн 880,4 тысяч человек, на 1 января 2017 года - 146 млн 804,4 тысяч человек.

Из данных Росстата таким образом следует, что население в России за 2020 год сократилось на 510,5 тысяч человек. Более масштабное сокращение населения наблюдалось в России только по итогам 2005 года, тогда численность населения страны уменьшилось на 564,5 тысячи человек.

Таковы данные Росстата. По версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года, подготовленном правительством РФ, население страны будет ежегодно сокращаться вплоть до 2024 года и в общей сложности уменьшиться на 1,2 млн человек. В правительственном едином плане по достижению наццелей до 2030 года, скорректированном в октябре 2020 года, значительная часть прогнозных и целевых показателей была ухудшена, как и оценка численности населения. На следующие годы прогноз правительства по убыли был довольно пессимистичный, но не такой масштабный как в оценке Росстата. Ожидалось сокращение 290 тыс. человек в 2021 году, на 238 тыс. - в 2022 году, еще на 189 тыс. - в 2023 году и на 165 тысяч - в 2024.

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Одна из основных причин подобной убыли населения за прошлый год - пандемия коронавируса. Только за январь-октябрь 2020 года уровень смертности в России достиг максимума за последние 10 лет, сообщал ранее Росстат.

В 2019 году смертность в России опустилась до 102,9 человека на 10 тыс. населения, что на 13,7% ниже, чем за тот же период 2010 года и на 8,7% меньше, чем в январе-октябре 2011 года. Однако в 2020 году на фоне пандемии коронавируса показатель составил 113,2 (рост более чем на 10% к 2019 году) и стал максимальным за 10 лет - с 2010 года, когда смертность выросла на фоне аномально жаркого лета.

В регионах смертность в расчете на 10 тыс. жителей за десять месяцев 2020 года увеличилась в 82 из 85 регионов страны по сравнению с 2019 годом. В 33 из 85 субъектов показатель, как и в целом по стране, оказался наивысшим за десятилетие. Общее количество умерших в России за январь-октябрь 2020 года достигло 1,661 млн человек, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Последний раз до этого абсолютная смертность была выше в 2010 году (январь-октябрь) - 1,704 млн человек.