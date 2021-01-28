Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий (п.п. "а, в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ) против руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова

Moscow-Live / Вячеслав Акишин Леонид Волков

Леонид Волков / YouTube

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий (п.п. "а, в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ) против руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова.

СК утверждает, что в ходе расследования "установлены видеозаписи", на которых Волков "обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях".

"Волков достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Несмотря на это, 21 января он разместил на видеохостинге YouTube публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников", - говорится на сайте ведомства.

Ссылки на эти записи Волков разместил также на своих страницах в Facebook, Twitter и Instagram, заявляет СК. Следствие занимается сбором доказательств виновности оппозиционера. Соратник Навального уже полтора года находится за пределами России, отмечает в своем Telegram руководитель Международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

"Упражнение для пропагандистов и бастрыкинских дебилов: предлагаю премию в 1312 рублей за каждый "призыв к участию несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах" в моих публичных выступлениях", - прокомментировал Волков в Twitter. Он назвал себя первым в истории России фигурантом уголовного дела по данной статье.

Позже политик написал в соцсетях, что принципиально не будет комментировать журналистам возбуждение против него уголовного дела, "потому что мы имеем дело с характернейшим случаем навязыванием ложной повестки".

"Все знают: никакого "вовлечения несовершеннолетних" не было. Зачем СК возбуждает такое нарочито абсурдное дело? Разумеется: чтобы все переживали и говорили о нем", а не об отравлении Навального "Новичком" и отравителях из ФСБ, "дворце Путина", масштабе митингов 23 января и новых протестах, запланированных на 31 января.

"Каждый раз, обсуждая очередное высосанное из пальца уголовное дело, мы немножко помогаем убийцам и ворам в их работе - отвлекаясь от главного", - заключил Волков.

За день до появления пресс-релиза СК Волков опубликовал в своем Facebook пост на тему "вовлечения" подростков в митинги. Обращаясь к родителям, обеспокоенным заинтересованностью своих детей в политике и протестах, он предложил откровенно поговорить с ними и объяснить ситуацию.

"Знаешь что, так получилось, что в нашей стране сейчас такая совершенно нормальная (и совершенно законная) вещь, как участие молодых людей в уличных шествиях, стала внезапно опасной. Так получилось, потому что власть захватили воры и убийцы, ненавидящие свой народ. Как-то так получилось, как-то так мы упустили этот момент, потеряли свою страну, пока зарабатывали деньги и строили карьеры... Поэтому, дорогой сын или дорогая дочь, я понимаю и ценю твое желание выйти на улицу, и не вижу в нем ничего неправильного, но давай договоримся. Чтобы не было ненужного риска: в этот раз ты посидишь дома, а я схожу за тебя", - написал Волков.

В свежем видео на ту же тему политик предположил, что "кураторы из администрации президента" запаниковали, увидев всплеск интереса к фигуре Навального в популярной у молодежи соцсети TikTok. Тиктокеры активно обсуждали арест Навального, расследование ФБК о "дворце Путина" и митинги 23 января. Число просмотров с хэштегом #навальный превысило 1 миллиард.

Перед митингами, как писала "Новая газета", тиктокерам заказывали рекламу против этих акций. Некая "Общественная организация по делам молодежи" давала задание рассказывать, что протесты собрали мало участников, и эти люди провоцировали полицию. Основными тезисами предлагалось сделать тот факт, что людям "надоели" Навальный, митинги и политика в целом.

Волков отметил, что никаких доказательств того, что он сам, директор ФБК Иван Жданов или представители штабов Навального специально зовут на митинги несовершеннолетних, нет. "А знаете, на чьих митингах легко можно найти детей? Ну конечно, на митингах "Единой России. Куда детей обычно сгоняют прямо по разнарядке из школ", - отметил политик, показав кадры участия несовершеннолетних в акциях правящей партии.

Волков напомнил, что в 2018 году несовершеннолетняя на тот момент фигуристка Алина Загитова участвовала в предвыборном митинге за кандидата в президенты Владимира Путина. При этом использование детей в предвыборной агитации запрещено, этот закон подписал сам Путин. Глава ЦИК Элла Памфилова тогда заявила, что Загитова не выступала на митинге и не агитировала.

"То есть получается, что втягивать детей в политику все-таки можно - если это делает Путин или "Единая Россия", - комментирует Волков, подчеркнув, что участие несовершеннолетних в провластных мероприятиях не является добровольным. Их либо сгоняют туда вместо уроков, либо, в случае студентов, угрожают проблемами с учебой.