Мосгорсуд приговорил к срокам от пяти до 12 лет колонии бывших полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову

АГН "Москва" / Пресс-служба Мосгорсуда Иван Голунов

АГН "Москва" / Александр Авилов

Мосгорсуд приговорил к срокам от пяти до 12 лет колонии бывших полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову, передает ТАСС.

"Суд приговорил Игоря Ляховца к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, Максима Уметбаева - к восьми годам, Романа Феофанова - к восьми годам колонии, Акбара Сергалиева - к восьми годам колонии, Дениса Коновалова - к пяти годам колонии", - огласил решение судья Сергей Груздев. Также суд лишил бывших полицейских специальных званий и запретил занимать должности с осуществлением функций представителя власти на сроки до пяти лет. Гражданский иск Голунова в размере 5 млн рублей суд удовлетворил полностью и распределил поровну между осужденными.

Мосгорсуд также постановил зачесть сроки пребывания осужденных в СИЗО из расчета день в СИЗО за полтора дня в колонии. Один из адвокатов осужденных сообщил, что приговор будет обжалован, сам Иван Голунов не будет обжаловать приговор бывшим полицейским, поскольку его требования выполнены в полном объеме.

Ранее государственный обвинитель Татьяна Парщинцева попросила назначить бывшим полицейским наказание от 7 до 16 лет колонии общего режима. Так, для Ляховца прокурор запросил - 16 лет лишения свободы, для Уметбаева, Феофанова и Сергалиева - по 12 лет и Дениса Коновалова - 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, прокурор попросила суд удовлетворить гражданский иск на 5 млн рублей, заявленный потерпевшим, а также лишить подсудимых права занимать должности на государственной службе.

Журналиста информагентства "Медуза"* Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Запрещенные вещества якобы были найдены при личном досмотре Голунова, а также при обыске в его квартире. Сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили, а опубликованные МВД фотографии из квартиры Голунова оказались подложными - изображенная на них нарколаборатория располагалась совсем в другом месте.

Спецкор выражал уверенность, что уголовное дело против него сфабриковали из-за расследования о связях высокопоставленных сотрудников ФСБ с ритуальным бизнесом, которое Голунов готовил перед задержанием. По словам Голунова, полицейские применяли к нему физическую силу и 12 часов не давали связаться с адвокатом. На фоне широкой общественной поддержки и бурных уличных акций протеста дело против журналиста 11 июня 2019 года было прекращено. Экспертиза показала, что на смывах с ладоней и ногтевых пластин Голунова нет следов запрещенных веществ, а на изъятых при обыске вещах не нашли его отпечатков пальцев.

По одной из версий, арест Голунова стал результатом междоусобных войн российских силовых кланов, а последовавшая реакция общества помогла одному из них одержать победу. В один из этих кланов входят начальник УФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев и его помощник Марат Медоев, которых называли в числе возможных заказчиков сфабрикованного дела против журналиста.

Другой силовой клан представляет бывший замначальника УСБ ФСБ генерал Олег Феоктистов, участвовавший в задержании экс-министра экономразвития РФ Алексея Улюкаева. Главной целью этой игры было снятие с дистанции одного из претендентов на пост первого заместителя директора ФСБ, а средством ее достижения - манипуляция отдельными сотрудниками полиции и информационным потоком, ориентированным на президента Владимира Путина.

В связи с "делом Голунова" своих должностей лишились два генерал-майора полиции: начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин. А помощник главы УФСБ по Москве Марат Медоев, с которым связывали попытку преследования Голунова, был переведен на другую работу.

Также после внутренней проверки были уволены четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к преследованию журналиста. Однако к уголовной ответственности их привлекли только через полгода, когда соответствующий сигнал поступил прямо из Кремля.

Впрочем, к ответственности привлекли не всех силовиков, оказывавших давление на журналиста. На скамье подсудимых оказались бывший начальник отдела наркоконтроля УВД по ЗАО Игорь Ляховец, оперуполномоченные Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Максим Уметбаев, младший оперуполномоченный Роман Феофанов. Однако в задержании Голунова, помимо обвиняемых, принимал участие оперативник Дмитрий Кожанов, а дело против журналиста возбудил следователь Игорь Лопатин. Курировали операцию глава отдела по наркоконтролю УВД по ЗАО Андрей Щиров и начальник следственной части УВД Евгений Машин.

В день задержания полицейских в январе 2020 года полковника Щирова допрашивали в СК. Его оставили в статусе свидетеля после того, как он сказал, что не знал о действиях подчиненных. Позднее стало известно, что Щиров уехал из России, предположительно в Черногорию.

Следствие считает, что обвиняемые приобрели и подложили Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Мотивом преступления названо желание сотрудников полиции продвинуться по службе, а также корыстные побуждения. Сам Голунов заявлял, что намерен добиваться от следствия справедливого наказания не только для полицейских, которые его задержали, но и для заказчика преступления.