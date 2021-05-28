"Уралвагонзавод" сократил фонд оплаты труда на 20%

DepositPhotos / APHONUA Корпорация "Уралвагонзавод" - это многоотраслевой машиностроительный комплекс, принадлежащий государственной корпорации "Ростех" и выпускающий около 100 видов продукции, в частности военную технику и дорожно-строительные машины

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Расположенное в Нижнем Тагиле предприятие "Уралвагонзавод"в 2020 году сократило затраты на оплату труда на 22%, или на 2,5 млрд руб., в сравнении с предыдущим годом. Это следует из отчетности по итогам прошлого года, опубликованной на сайте компании.

Из нее следует, что в 2020 году УВЗ выделил на оплату труда своих сотрудников чуть больше 9 млрд руб. (против 11,7 млрд в 2019 году). Из них более 2,6 млрд пошли на оплату труда основного управленческого персонала в составе 3662 человек. Численность сотрудников компании по итогам 2020 года сократилась на 326 работников и составила 29 748 человек. Несмотря на это, средняя арифметическая величина заработной платы в 2020 году в сравнении с 2019-м снизилась на 21%.

Как сообщили РБК в пресс-службе Уралвагонзавода, показатель средней заработной платы снизился по объективным причинам. Весной прошлого года в связи с пандемией коронавируса на предприятии были установлены нерабочие дни, а персонал привлекался в количестве, минимально необходимом для выполнения производственных задач. Премиальная часть заработной платы сотрудников, находившихся в режиме нерабочих дней после указа президента РФ Владимира Путина, была ниже, чем у работников, выполнявших производственные задачи, тогда как сейчас все производства работают в штатном режиме. В апреле на предприятии была проведена индексация заработной платы, в июне сотрудники получат традиционное материальное вознаграждение по итогам работы в 2020 году.

Причиной изменения численности трудового коллектива стала естественная текучесть кадров: прием на завод из-за пандемии коронавирусной инфекции был закрыт, при этом работники уходили по самым разным жизненным обстоятельствам, включая переезд в другой город и выход на пенсию. "Ушедшие 326 человек - это около 1% от общего количества работающих на предприятии. Такие колебания штатной численности - нормальный постоянный процесс", - отметили в пресс-службе корпорации.

Корпорация "Уралвагонзавод" - это многоотраслевой машиностроительный комплекс, принадлежащий государственной корпорации "Ростех" и выпускающий около 100 видов продукции, в частности военную технику и дорожно-строительные машины. УВЗ специализируется на выпуске инновационных вагонов, которые отличаются от обычных более высокой допустимой нагрузкой на ось: 25 против 23,5 т. Завод выпускает как полувагоны, так и цистерны, платформы, вагоны-хопперы. Он также является единственным в России производителем танков, в том числе единственного в мире танка третьего послевоенного поколения Т-14 "Армата".

В 2020 году вагоностроители оказались в тяжелом положении из-за огромного профицита парка, который, по прогнозам отраслевых экспертов, будет сохраняться на протяжении многих лет. Такая ситуация сложилась еще в 2019 году, тогда же было выпущено рекордное число вагонов - 79,6 тыс. единиц. В условиях падения количества заказов и платежеспособности перевозчиков вагоностроители просили о разных видах поддержки - начиная от ограничения допуска на сеть тележек старых конструкций и заканчивая масштабными тарифными льготами и штрафами за проезд старого парка по сети.

В декабре прошлого года вагоностроители получили господдержку, причем в необычной для отрасли форме. Как пишет "Коммерсант", их включили в программу субсидирования факторинга, смысл которой заключается в том, что госструктуры закупают технику, расплачиваются за нее через два-три года, а банку возмещаются затраты на оплату рассрочки. По данным газеты, обновленные критерии программы были сформулированы так, что под них стал подпадать "Уралвагонзавод". Компания намеревалась заключить по этой схеме контракт на поставку 4 тыс. вагонов.

"Уралвагонзавод" также получил известность и как предприятие, работники которого безоговорочно поддерживают президента РФ Владимира Путина и одобряют его политику. Этот образ лояльного к власти трудового коллектива сформировался после того, как начальник цеха "Уралвагонзавода" Игорь Холманских предложил Путину приехать "с мужиками" в Москву, чтобы разобраться с оппозицией.

Вскоре после этого заявления Холманских сделал стремительную карьеру, став полпредом президента в Уральском федеральном округе. Он также переехал жить из обыкновенной панельной пятиэтажки в роскошный "дворец" стоимостью 2 млрд рублей.