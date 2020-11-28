Фото: ritaflores69 / instagram.com Участницы группы Pussy Riot провели возле Кремля акцию против полицейского насилия. Мария Алехина и Рита Флорес, одетые в кокошники и русские народные платья, скотчем с надписью "Осторожно, хрупкое!" примотали к столбу на Манежной площади художника Фархада Исрафилли-Гельмана в форме омоновца

Фото: ritaflores69 / instagram.com

Участницы группы Pussy Riot провели возле Кремля акцию против полицейского насилия. Мария Алехина и Рита Флорес, одетые в кокошники и русские народные платья, скотчем с надписью "Осторожно, хрупкое!" примотали к столбу на Манежной площади художника Фархада Исрафилли-Гельмана в форме омоновца.

"Бумажный стаканчик и пластиковая бутылка беспричинно стали называться оружием, но ведь самое жуткое оружие, направленное против простого народа - полицейское государство. Опасен ли бумажный стаканчик/пластиковая бутылка? Нет! Они становятся опасными при взаимодействии с себе подобным. Мы против пыток, насилия и зверской агрессии со стороны работников и работниц полицейской системы", - говорится в заявлении Pussy Riot, которое цитирует "Новая газета".

Проведению акции никто не помешал, ее участники успели уйти. До этого Алехину, Флорес и Исрафилли-Гельмана задерживали 4 и 10 ноября. Примерно через четыре часа после субботнего перформанса художника задержали в его мастерской, сообщила Алехина "Медиазоне". Также на связь перестала выходить Рита Флорес, пишет Telegram-канал Avtozak Live.