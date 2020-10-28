Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в России продолжает осложняться, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства

Пресс-служба Президента России Она добавила, что в 38 субъектах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости, в 18 ситуация нестабильна. Еще в 29 регионах ситуация оценивается как относительно стабильная, но в 19 из них она стабилизировалась на высоких уровнях заболеваемости

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Евгений Самарин

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в России продолжает осложняться, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. По ее словам, которые приводит ТАСС, среднесуточный темп прироста заболеваемости составляет 1%, однако общая цифра заболевших вызывает беспокойство.

По словам Голиковой, обеспеченность средствами индивидуальной защиты и лекарствами против новой коронавирусной инфекции в некоторых регионах РФ составляет две недели и менее. "Мы в рамках правительства продолжаем жестко мониторировать ситуацию с обеспеченностью медицинских организаций средствами индивидуальной защиты и лекарствами. В отдельных регионах, к сожалению, обеспеченность составляет две недели и менее. Поэтому я еще раз хочу обратиться к нашим коллегам из регионов, чтобы они обратили на это самое серьезное внимание", - сказала вице-премьер.

Она добавила, что в 38 субъектах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости, в 18 ситуация нестабильна. Еще в 29 регионах ситуация оценивается как относительно стабильная, но в 19 из них она стабилизировалась на высоких уровнях заболеваемости.

Говоря о коечном фонде, Голикова отметила, что в стране развернуто 223,1 тыс. ковидных коек, из них 123 тыс. коек оснащены подачей кислорода и 28,4 тыс. коек оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких. На утро вчерашнего дня оставались свободными 19,1% коечного фонда. При этом доля свободных коек ниже среднероссийского уровня отмечается в 46 регионах, наиболее критичная ситуация отмечается в 16 регионах, где занятость составляет более 90%. В пяти регионах занято более 95% коечного фонда.

При этом в последнее время участились случаи скандалов в регионах, где наблюдаются проблемы с размещением больных. Наиболее вопиющие случаи этого отмечены в Омской и Курганской областях, а в Ростовской области расследуются случаи смерти больных, подключенных к аппаратам ИВЛ.

По словам вице-премьера, помощь больным коронавирусом оказывают почти 82 тыс. врачей и 128 тыс. медицинских работников, а также более 24 тыс. студентов вузов и колледжей, более 11 тыс. ординаторов и 500 педагогов. Голикова выразила признательность всем, кто принимает активное участие в борьбе с пандемией, одновременно с этим призвав более активно привлечь студентов и преподавателей медицинских вузов к борьбе с пандемией.

О том, что студенты пойдут "вторым эшелоном" в борьбе с коронавирусом, стало известно еще в конце марта, когда президент РФ Владимир Путин на совещании с полномочными представителями в федеральных округах заявил, что надо привлечь студентов медвузов, чтобы пополнить состав среднего медперсонала в условиях эпидемии. Глава Минздрава России Михаил Мурашко объявил, что для помощи врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией из числа студентов могут "мобилизовать дополнительно более 40 тысяч медработников". Сразу после этого все студенты пятых курсов медвузов России были приписаны к больницам и клиникам. В конце сентября студентам столичных медвузов вновь предложили поработать в больницах, причем предложение поступало от департамента здравоохранения.