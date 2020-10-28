Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев установил перед своей приемной рамки металлоискателя и усилил охрану из-за поступающих в его адрес угроз

www.khabkrai.ru "Я не чувствую себя в безопасности", - заявил он на пресс-конференции об итогах ста дней пребывания на посту врио главы региона

www.khabkrai.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев установил перед своей приемной рамки металлоискателя и усилил охрану из-за поступающих в его адрес угроз. "Я не чувствую себя в безопасности", - заявил он на пресс-конференции об итогах ста дней пребывания на посту врио главы региона.

По его словам, в правительстве Хабаровского края "почему-то не были введены" такие же меры безопасности, как во всех органах государственной власти страны. "Любой может зайти в дом правительства. Это ненормально. Есть агентурная информация, что поступают угрозы. Мы слишком многих оттащили от "корыта". И многим это не нравится", - заявил Дегтярев, слова которого приводит ИА "Хабаровский край сегодня".

- "Тиран - лучшая оценка моей деятельности"



Он также прокомментировал негативную реакцию болельщиков на свое появление на матче хоккеистов "Амура". "Меня вообще везде плохо встречают. Это нормально. Вся моя карьера связана с заходом в агрессивную среду", - сказал Дегтярев. Он заявил, что продолжит ходить на хоккей, так как "несет ответственность" за клуб и его будущее как председатель попечительского совета.

Правительство Хабаровского края объявило конкурс на услуги охраны в начале октября, пишут "Открытые медиа" со ссылкой на портал госзакупок. Согласно документации, два дополнительных охранника обойдутся краевому бюджету почти в 400 тысяч рублей каждый.

Контракт получило управление вневедомственной охраны Росгвардии. По его условиям Дегтярева в течение месяца буду круглосуточно охранять двое сотрудников. При исполнении обязанностей они могут пользоваться служебным оружием и электрошокерами. Также они должны будут проверять помещения, где появляется Дегтярев, в поисках отравляющих веществ и взрывных устройств. Охранникам запрещено отвлекаться от несения службы, вступать в разговоры с гражданами, принимать или передавать какие-либо предметы, свертки и пакеты.

"Тиран - лучшая оценка моей деятельности"

В интервью Znak.com, приуроченному к ста дням на посту врио губернатора, Дегтярев признался, что скорее хотел бы запомниться тираном, чем губернатором-демократом.

"Вы не поверите, у меня в руках огромная дубина. Я ее привез из Москвы, она меня сопровождает очень давно. Обычная дубина неандертальца", - ответил Дегтярев на слова журналистки о том, что Кремль хотел бы видеть губернатором края "крепкого мужика, который будет стучать кулаком по столу".

Врио пошутил, что с помощью своей дубины проводит "чистки в аппарате". На замечание журналистки, что в таком случае он прослывет тираном, Дегтярев ответил, что "это будет лучшая оценка" его деятельности. Он выразил надежду, что его "никогда не будут вспоминать как губернатора-демократа", потому что он "не любит все это".

Дегтярев назвал "великолепной практикой" подчинение всех ветвей власти одному человеку, объяснив, что в этом случае "можно быстро проводить нужные для народа решения без болтовни и горлопанов".

Говоря о продолжающихся протестах в Хабаровске, он заявил, что акции, идущие "условно с 1 августа" не имеют "ничего общего с тем, что было 9 и 10 июля", то есть сразу после ареста бывшего губернатора Сергея Фургала. По словам Дегтярева, уличная оппозиция, "как правило, финансируется из-за рубежа или обиженными олигархами", а людей, которые выходят на улицы бескорыстно, мало - "протесты просто так не держатся".

Дегтярев заявил, что ему и правительству Хабаровского края протесты работать не мешают, но они мешают "горожанам, которые жалуются". "На всех встречах меня спрашивают: "Когда дадите по рогам?". Я всем отвечаю, что силовики мне не подчиняются. Вопрос к силовикам", - сказал врио. По его мнению, единственный способ закончить протесты - продолжать свою работу.