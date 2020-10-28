В Люблинском районном суде Москвы состоится предварительное заседание по делу создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова

АГН Москва / Кирилл Зыков Руководство столичного управления МВД просило московских полицейских рассказать о фактах продажи Воронцову какой-либо информации, обещая не наказывать в обмен на добровольное сотрудничество

Moscow-Live.ru

До конца дня в Люблинском районном суде Москвы состоится предварительное заседание по делу создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. По мнению его единомышленников, Воронцова преследуют за защиту рядовых полицейских, к тому же после проверок в столице стали увольнять полицейских, переводивших деньги проекту, пишет "Медиазона".

К моменту своего ареста в мае 2020 года аудитория Владимира Воронцова, создавшего проект "Омбудсмен полиции", превышала триста тысяч человек. Значительная часть его постов базировалась на внутренних документах, не предназначавшихся для публикации.

Руководство столичного управления МВД просило московских полицейских рассказать о фактах продажи Воронцову какой-либо информации, обещая не наказывать в обмен на добровольное сотрудничество. Одновременно силовики, занимавшиеся непосредственно делом Воронцова, получили доступ к его финансовой информации, в том числе о полученных переводах.

Больше трех лет Воронцов регулярно выкладывал или репостил записи с просьбами о помощи и принимал пожертвования на развитие проекта. В конце 2019 года появилась еще и закрытая группа с платным членством - 500 рублей в месяц. В ней выкладывают юридические справки по трудовым правам для полицейских, а сами они не стесняются обсуждать разные рабочие вопросы между собой и с юристами.

Четверо бывших сотрудников разных подразделений МВД из Москвы на условиях анонимности рассказали, что лишились работы после того, как в разное время отправляли деньги по указанным Воронцовым реквизитам. После ареста Воронцова полицейских вызывали в отделы собственной безопасности, спрашивали о связях с ним и просили объяснить, зачем они переводили деньги. Те не скрывали, что платили Воронцову за доступ к юридическим ликбезам или помогали таким же полицейским, оказавшимся в трудной ситуации, полагая, что найти и наказать хотят тех, кто пересылал Воронову внутренние документы. После дачи объяснений всем им предложили уволиться по собственному желанию, в противном случае обещая неприятности на работе или увольнение по отрицательным мотивам.

"Недели через три пришли с обыском ко мне в кабинет, стали кабинет обыскивать-осматривать, в компьютере нашли страничку открытую во "ВКонтакте" мою, непосредственно зашли на "Омбудсмена" с моего контакта, пофотографировали. У меня камера стоит в кабинете, я уже потом смотрел записи и видел, что, когда отворачивался, они фотографировали экран моего монитора, - вспоминает один из них. - Потом сказали: езжай в отдел кадров, тебе там все скажут. Я приехал в отдел кадров, она говорит, у тебя выбора нету, пиши лучше сейчас по согласию сторон, либо, сам понимаешь, найдем причину".

Трое других полицейских согласились уволиться сами, еще одной работнице полиции назначили срочную аттестацию на соответствие занимаемой должности и уволили по ее результатам, хотя сама она уверяет, что все ее участие в проекте свелось к единственному переводу 50 или 100 рублей в помощь кому-то из полицейских.

Один из администраторов закрытого сообщества рассказал, что в "Омбудсмен полиции" от столичных силовиков поступило 10-15 обращений о таких предложениях и аттестациях. Еще один действующий сотрудник сказал, что ему за публичную поддержку Воронцова объявили о неполном служебном соответствии, но увольнять не стали. Массовые проверки проводятся в том числе среди сотрудников управления МВД на метрополитене.

Адвокат Воронцова Михаил Мушаилов также рассказал, что полицейских вызывают в отделы собственной безопасности и "склоняют к тому, чтобы они сказали, что переводили деньги для поддержки паблика". По его словам, ему известно более 300 подобных случаев "по Москве", а сотрудники отделов собственной безопасности обращались в том числе и к нему самому. Московское управление МВД эти увольнения не прокомментировало.

В закрытой группе "Омбудсмена" советуют не отрицать факта переводов, если точно известно, что перевод совершал именно сотрудник полиции, но настаивать, что в этом нет ничего незаконного. Также полицейским рекомендуется сообщать, что они узнали о паблике от своего руководителя на одном из инструктажей. Отметим, что в августе этого года в Росгвардии выразили признательность Воронцову, так как его проект "позволил доводить до сведения общества объективную информацию о деятельности ведомства.

Владимир Воронцов - майор МВД в отставке. В полиции он служил до сентября 2017 года. В феврале того же года он завел паблик в социальной сети "ВКонтакте" под названием "Омбудсмен полиции". Группа посвящена обсуждению проблем в работе правоохранительных органов. Посты для публикации присылали в том числе и действующие сотрудники МВД.

Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Во "ВКонтакте" у проекта было более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram - в общей сложности еще почти 150 тысяч.

Воронцов активно критиковал руководство МВД и публиковал внутренние документы ведомства. Нередко опубликованные Воронцовым материалы приводили к увольнениям и отставкам. Включившись в политику, Воронцов поддерживал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и только в апреле дважды попадал в топ-15 по просмотрам за неделю, участвуя в обсуждении событий, не относящихся к скандалам в правоохранительной среде.

В середине апреля у Воронцова прошел обыск по делу о распространении недостоверной информации. Как утверждали тогда в СК РФ, анонимный пользователь "Владимир Воронцов" распространил ложную информацию о том, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором насчитывается 70% заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку.

Воронцов после обыска остался в статусе свидетеля. После этого, по словам "омбудсмена полиции", сотрудники управления собственной безопасности МВД посетили его знакомых из числа бывших и действующих сотрудников полиции. Их уговаривали дать показания на Воронцова, однако они отказались и сообщили об этом "Омбудсмену полиции".

7 мая Воронцов был задержан, а 8 мая Тверской районный суд Москвы санкционировал его арест. В настоящий момент в отношении Воронцова расследуется 14 уголовных дел: по статьям о вымогательстве (163 УК РФ), распространении порнографии (242 УК РФ), клевете (128.1 УК РФ), оскорблении представителя власти (319 УК РФ).

В частности, по версии следствия, Воронцов требовал у полицейского 300 тысяч рублей, угрожая опубликовать в соцсетях его интимные фотографии. Защита утверждает, что обвинение основано на оговоре.