Следователи в Крыму начали опрашивать педагогов и вожатых в Международном детском центре "Артек" в связи с сообщениями о вспышке коронавирусной инфекции в лагере.

В середине сентября близкий к российским властям Крыма ресурс "Крыминформ" сообщил, что "по состоянию на 18 сентября 2020 года, из общего фактического штата работников центра - 2567 человек - за последнюю неделю выявлены три работника с положительным результатом на COVID-19. Согласно необходимому распорядку, данные сотрудники и их ближнее окружение были отстранены от работы и отправлены в лечебные учреждения на госпитализацию либо на самоизоляцию".

Тогда же Министерство здравоохранения Крыма объявило, что среди детей в "Артеке" подтвержденных случаев заражения коронавирусом не выявлено. "Из 1018 детей, которые проходят обучение и находятся на оздоровлении в международном детском центре, нет ни одного госпитализированного в лечебное учреждение с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция", - сообщили в Минздраве республики.

Как пишет сегодня "Новая газета", руководитель международного отдела "Артека" Нина Лазарева, обеспокоенная тем, что дирекция детского лагеря не принимает мер по защите ее коллег от инфекции, опубликовала в соцсетях видеоролик на эту тему. По ее словам, заболели вовсе не три человека, а около 20 сотрудников. При этом в общежитии, где все пользуются общими туалетами и душем, больше недели дожидается скорой учитель с высокой температурой. На следующий день после появления видео скорая увезла из лагеря саму Лазареву.

Рассказ Лазаревой подтвердили газете все сотрудники лагеря, с которыми удалось связаться. Учеба в артековской школе, говорили педагоги, воспитатели и вожатые, идет полным ходом, дирекция не закрывает лагерь на карантин, боясь "сорвать госзадание" - то есть принять меньше контингента (детей), чем оплатил бюджет.

Руководство "Артека" официально опровергает информацию о десятках заболевших, а саму Лазареву обвиняет в "распространении заведомо ложной информации" якобы в отместку за увольнение, хотя из постов Лазаревой следовало, что увольнения как раз не было.

Огласка случаев коронавирусных заражений в "Артеке" привела к тому, что в лагерь прибыли с проверкой сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. К тому же, за выход из "чистой" зоны лагеря (где якобы нет контактных) дирекция начала, по словам одного из вожатых, штрафовать.

Самая печальная перемена, как пишет "Новая газета", Нину Лазареву решили не просто уволить. Управление СК по Крыму начало в "Артеке" доследственную проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело. Лазаревой могут вменить статью 207 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации, ей может грозить наказание от штрафа в 300 тысяч рублей до трех лет колонии.

Со вторника, 22 сентября, на территории "Артека" СК начало проводить опросы. Дирекция лагеря рекомендовала подчиненным сообщать правоохранительных органам, что если в "Артеке" кто-то и заболел, то их госпитализировали согласно инструкциям. Однако среди сотрудников оказались те, кто подтвердил слова главы международного отдела "Артека" Нины Лазаревой.

Несколько изменились и показания сотрудников дирекции "Артека" - если вначале сообщалось о трех заболевших, то теперь в показаниях называется число 13. Если прибавить к ним тех семерых "ковидных", которые за сентябрь успели выздороветь, то получится ровно те 20 заболевших, о которых "заведомо ложно" говорила Лазарева.

Как сообщает "Новая газета," самая позитивная перемена в "Артеке" с момента публикации об инфицированных - школу переведут на дистанционное обучение.