Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда Москвы, отклонившего жалобу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на бездействие следователей по делу об отравлении Алексея Навального

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда Москвы, отклонившего жалобу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на бездействие следователей по делу об отравлении Алексея Навального

Алексей Навальный / Facebook

Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда Москвы, отклонившего жалобу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на бездействие следователей по делу об отравлении Алексея Навального. ""Постановление Басманного суда оставить без изменения". С легкой руки Мосгорсуда вопрос о покушении на убийство и применении химоружия переходит в международную юрисдикцию ЕСПЧ", - прокомментировал юрист ФБК Вячеслав Гимади.

"Мосгорсуд признал законным отказ возбуждения уголовного дела из-за моего отравления и попытки убийства. Гражданин РФ вырубился и впал в кому в самолете РФ, пролетая над Сибирью. Внутри РФ никакого расследования, зато ежедневные заявления МИД. Видимо Томск исключили из России", - отреагировал на решение суда Навальный в своем Twitter.

20 августа, в день экстренной госпитализации оппозиционера, сотрудники ФБК подали в СК заявление с требованием возбудить уголовное дело о покушении на убийство (статьи 30 и 105 УК) и посягательстве на жизнь общественного деятеля (статья 277 УК). Ведомство не отреагировало, и ФБК подал жалобу на бездействие следствия, напоминает "Медиазона".

По версии Басманного суда, СК рассматривал заявление о бездействии не по Уголовно-процессуальному кодексу, а по ФЗ N59 "О порядке работы с обращениями граждан". "Мол, это не было заявление о преступлении, а просто обратился гражданин. Как, знаете, обращаются о том, что сосед ремонт делает громко после 22 часов. Или что на детской площадке качельки сломались. И в течение 30 дней такие обращения рассматриваются", - объяснял руководитель региональных штабов Навального Леонид Волков.

Ранее ФСБ России отказалась проверить информацию о слежке за Алексеем Навальным в его поездке по Сибири перед отравлением, не найдя оснований для проведения такой проверки.

19 сентября истек максимальный срок (30 дней) доследственной проверки по факту отравления Навального, но Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) не дождался ни возбуждения уголовного дела, ни отказа в нем. Вместо этого управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу заявило, что проверка продолжается, хотя Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) не позволяет продлевать срок проверки больше, чем на 30 суток, без принятия процессуального решения.

Несмотря на это, в Кремле заявили, что российские правоохранительные органы действуют "в строгом соответствии с законом", но испытывают "определенные проблемы" из-за того, что соратники Навального увезли "большое количество доказательств, улик и так далее".

Известно, что сотрудники ФБК забрали из томской гостиницы и вывезли в Германию бутылку с водой, из которой Навальный пил. Впоследствии лаборатория бундесвера обнаружила на ее горлышке следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок", причем эксперты склоняются к тому, что Навальный пил из бутылки уже после отравления. В ФБК уверены, что, если бы не их оперативные действия по сбору всех предметов, которыми мог пользоваться Навальный перед отравлением, бутылка бы отправилась в мусор.