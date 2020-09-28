Арестованного по подозрению в сбыте наркотиков и организации поджога активиста "Открытой России" Артема Милушкина поместили в карцер псковского СИЗО.

Как сообщил изданию "Север.Реалии" адвокат Владимир Данилов, он не знает, что именно вменяют его подзащитному, но отметил, что готовит жалобу по фактам применения насилия к активисту. "По моей информации, Артем в какой-то момент оказался на полу, а сотрудники УФСИН якобы дважды ударили его коленом по голове", - рассказал Данилов, добавив, что готовит жалобу в Следственный комитет.

По мнению адвоката, Милушкина наказали за то, что он реагирует на каждое нарушение жалобами. Активист помещен в карцер на 14 дней. По информации матери Артема Ирины Милушкиной, формальной причиной стала нецензурная брань, которые сотрудники СИЗО посчитали за нарушение режима. Об этом Милушкина узнала от сотрудников ФСИН.

"Медиазона" уточняет, что Артем Милушкин рассказал об избиении в карцере СИЗО во время судебного заседания. По его словам, его отправили в карцер за нецензурную брань, хотя он не матерился. Милушкин полагает, что "мог вызвать раздражение сотрудников" изолятора жалобами на условия содержания. Активист уточнил, что в СИЗО, построенном в ХIX веке, нет горячей воды, случаются перебои с холодной водой, а также сломана канализация.

К тому же Милушкина отправили в карцер с неполным комплектом одежды, поэтому он в знак протеста лег на пол. В этот момент сотрудники изолятора дважды ударили его коленом по голове, поднимая с пола. Милушкин добавил, что ему отказали в проведении медицинской экспертизы.

В пресс-службе УФСИН по региону заявили, что Милушкина отправили "в карцер за нарушение правил внутреннего распорядка". Там опровергли факт избиения Милушкина.

С начала 2019 года участники движения "Открытая Россия" регулярно сталкиваются с преследованиями со стороны правоохранительных органов, вплоть до возбуждения уголовных дел.

Координатора общественного движения "Открытая Россия" Лию Милушкину и ее мужа Артема задержали 17 января 2019 года в Пскове. Их обвиняют в сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, Милушкин незаконно приобрел и сбыл 2,19 грамма амфетамина и был задержан во время проверочной закупки. Артему также вменяют организацию серии поджогов.

При этом в начале ноября 2018 года сотрудники правоохранительных органов, задерживая Милушкина на митинге против коррупции и насилия полиции, угрожали ему, что в следующий раз в его кармане найдут "десяток граммов" наркотиков. Активисты не признали вину и объявили голодовку в качестве протеста.

В этом деле есть еще два обвиняемых, которые, по версии следствия, участвовали в поджогах по заданию Милушкина. Обвинение против активистов изначально строилось на показаниях полицейского агента Станислава Павлова, на суде сообщалось о его наркозависимости. Павлов сейчас отбывает срок за хранение наркотиков.