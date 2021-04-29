ФСБ задержала в девяти российских городах 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У"

DepositPhotos / Grigorenko

ФСБ задержала в девяти российских городах 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У". Об этом сообщается на сайте ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан", - отметили в ЦОС.

Как рассказал один из задержанных, они планировали массовые убийства в разных городах, в том числе в Тамбове, Санкт-Петербурге, Самаре и Саратове, передает ТАСС. Во время обысков у задержанных изъяли холодное оружие, большое количество электронных носителей информации и средств коммуникации. Они содержали инструкции по изготовлению средств террора, сведения о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, направленных главарю "М.К.У." Егору Краснову, а также переписку с ним.

"В ходе опросов задержанные подтвердили, что Краснов Е. С. с территории Украины осуществлял координацию их преступной деятельности, выдавая конкретные указания и призывы к совершению террористических актов и экстремистских преступлений на территории Российской Федерации", - сообщили в ФСБ.

В преступную группу новых участников вовлекали поэтапно. Сначала главарь "М.К.У." предлагал им нанести экстремистские надписи на фасады зданий, после чего избить бездомного или представителя одной из молодежных субкультур. "В последующем - совершить нападения на граждан, сотрудников правоохранительных органов с применением холодного оружия, поджоги и подрывы зданий органов власти", - указали в ФСБ. По данным спецслужбы, направляя видеоотчеты о проведенных акциях Краснову, сторонники "М.К.У." попадали в зависимость от него.

В Следственном комитете России сообщили, что в действиях руководителей и участников интернет-сообщества "М.К.У." усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.33, пп. "а,л" ч.2 ст.105, ч.1 ст.30, ч.1 ст.205, ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (подстрекательство к убийству, приготовление к теракту, покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, по мотивам идеологической, национальной ненависти, ненависти в отношении какой-либо социальной группы, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух или более лиц).

По данным СК, Егор Краснов при переписке в социальных сетях склонил гражданина России Алексея Нарзяева к совершению двух убийств по экстремистским мотивам. С учетом психического заболевания Нарзяева в январе 2021 года в отношении него было вынесено постановление о применении к нему принудительных мер медицинского характера.

В декабре 2020 года за приготовление к теракту был задержан участник "М.К.У." - несовершеннолетний житель Тамбовской области, планировавший совершить подрыв здания общежития одного из учебных заведений Тамбова. В ходе обыска по месту жительства задержанного изъяты части и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, он был заключен под стражу. Еще один эпизод преступной деятельности, связанной с интернет-сообществом "М.К.У.", расследуется в Саратовской области.

"В рамках уголовных дел Следственный комитет продолжает установление обстоятельств указанных преступлений. Также следствием проверяется причастность Краснова к совершению иных эпизодов преступной деятельности участников "М.К.У."", - говорится в сообщении ведомства.

В марте ФСБ сообщила о задержании в Геленджике и Ярославле 14 сторонников "М.К.У.", у них изъяли нацистские материалы, холодное оружие, инструкции по изготовлению самодельных бомб и огнестрельного оружия. ФСБ отмечала, что Краснов пересылал им инструкции по совершению в России терактов, массовых убийств и других насильственных акций. А в феврале спецслужба объявляла о поимке группы адептов "М.К.У." в Воронеже во главе с 19-летним главарем.