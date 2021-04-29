В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) назвали напряженной ситуацию с распространением COVID-19 в Москве. По информации ведомства, показатели заболеваемости в городе превысили средний уровень по стране, поэтому москвичам и гостям столицы посоветовали воздержаться от участия в майских праздничных и религиозных мероприятиях. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"В связи с приближающимися главными для верующих людей религиозными праздниками Святой Пасхи у православных, Ураза-байрам у мусульман, а также продолжительными выходными днями с 1 по 10 мая управление Роспотребнадзора по городу Москве напоминает о сохраняющихся высоких рисках распространения новой коронавирусной инфекции в городе Москве. Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Москве характеризуется как напряженная, заболеваемость превышает среднероссийские показатели", - говорится в сообщении.

Представители ведомства направили в адрес руководителей религиозных конфессий "предложения о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая ограничение количества находящихся внутри храма прихожан, организацию видео/аудио-транслирования богослужений, проветривание помещений, обеспечение обеззараживания воздуха", обязательное ношение масок и так далее.

Конфессиям предложено организовать богослужения для людей старше 65 лет с хроническими заболеваниями "на дому, дистанционно или на открытом воздухе". При этом священники должны обязательно носить маски при близком контакте с верующими и соблюдать социальную дистанцию.

Руководителям религиозных конфессий предложено донести до сведения священнослужителей информацию о значении кампании вакцинации от COVID-19.

"Управление Роспотребнадзора по городу Москве рекомендует гражданам встретить Великие праздники дома, в кругу своих самых близких людей, на протяжении длительных выходных ограничить посещение массовых мероприятий", - подчеркнули в ведомстве.

Всех прибывающих из Индии отправляют на самоизоляцию

Все прибывающие в Россию из Индии, независимо от гражданства, должны находиться на изоляции до получения отрицательного результата на коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Гражданам, возвращающимся из Индии в РФ, независимо от гражданства, или прибывающим в Россию, выдается документ. Они обязаны до получения отрицательного результата (на коронавирус) находиться на изоляции", - сказала Анна Попова в интервью в программе "Вести" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

По ее словам, чтобы предупредить "завозы индийского штамма" коронавируса власти ввели требование об обязательном обследовании всех лиц, возвращающихся из Индии. Она добавила, что у России и Индии "малое количество рейсов".

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что Россия запросила образец "индийского" штамма COVID-19.

Ранее в среду Попова сообщала, что в российских аэропортах введено обязательное экспресс-тестирование всех пассажиров, прибывающих из Индии.

На этой неделе в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора сообщили, что центр в скором времени надеется получить образец "индийского" штамма вируса, обладающего двойной мутацией в S-белке. По данным эпидемиологов, обе эти мутации увеличивают степень заразности вируса и могут вызвать снижение эффективности нейтрализации антителами, передает "Интерфакс". Кроме того, сообщалось, что "индийский" штамм приобрел еще одно изменение в геноме - делецию двух аминокислот (H146 and Y145) в S-белке.

Также в Роспотребнадзоре заявили, что на территории России "индийский" штамм пока не обнаружен.

Ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. Больницы в Индии переполнены, в них наблюдается нехватка кислородных баллонов, в связи с чем правительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемии. По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по летальности среди людей с COVID-19 - четвертое. Всего в стране выявили более 17,6 млн заражений, свыше 197 тыс. инфицированных скончались.

Ранее также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.