Против авторов петербургского граффити с Навальным возбудили уголовное дело о вандализме

Константин Леньков / ЗАКС.Ру

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает художников, изобразивших Алексея Навального на стене трансформаторной будки в Пушкарском саду. Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на "Агентство журналистских расследований", появившийся накануне и оперативно закрашенный рисунок признали политическим вандализмом.

Против авторов граффити возбудило уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Между тем, как сообщает "Ротонда", похожее граффити появилось в том же районе, на входе в бомбоубежище на Петроградской стороне. Теперь под надписью "Герой нашего времени" нарисован сотрудник полиции в шлеме и маске.

Накануне сообщалось, что в Пушкарском саду Санкт-Петербурга появилось граффити с портретом оппозиционного политика Алексея Навального и надписью "Герой нового времени".На рисунке был отражен момент суда, когда, общаясь с женой из судебного "аквариума", оппозиционер сложил руками "сердечко".

Граффити просуществовало недолго: к 9 утра на месте был наряд полиции и следственно-оперативная группа, а к 10 утра в Пушкарский сад приехали сотрудники ПАО "Россети Ленэнерго", в чьем ведении находится трансформаторная будка, на стене которой появился рисунок. В течение получаса они полностью замазали изображение желтой краской.

В создании граффити подозревали художников группировки HoodGraff, которые в 2018 году нарисовали на этой же будке изображение главного тренера российской команды по футболу Станислава Черчесова: тогда российская команда впервые за 32 года вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Однако сами участники группировки заявили, что не имеют отношения к появившемуся изображению оппозиционера.