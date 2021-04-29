Россияне ежегодно тратят на домашних питомцев 1 млрд долларов

АГН "Москва" / Александр Авилов

Жители РФ тратят на домашних питомцев в течение года не менее одного миллиарда долларов. Общее число домашних кошек и собак в России - не менее 70 миллионов, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу НТВ.

"На сегодня, по прикидкам, получается примерно 46 миллионов кошек и 23-24, до 26 миллионов собак (домашних)", - сказал Данкверт. Ежегодный объем трат россиян на содержание домашних кошек и собак он оценил "под миллиард долларов" - учтя, в частности, ввоз в Россию импортных вакцин для кошек и собак (18,4 миллиона штук) и поступление импортных кормов.

Комментируя планы регистрировать в электронной системе ведомства как сельскохозяйственных, так домашних животных (такой законопроект сейчас обсуждается), Данкверт заметил, что в случае возникновения эпизоотической ситуации выявить всех животных-носителей без электронной системы будет невозможно.

Кроме того, это и возможность сократить число бездомных животных. "Если мы хотим бороться с бездомными животными, надо понимать, кто их в первую очередь сделал бездомными", - заметил Данкверт. Он добавил, что подобные системы существуют во всем мире, и они предполагают очень жесткие схемы наказания за нарушение правил содержания животных, пишет "Прайм".

Регистрация домашних животных может стать промежуточным шагом для введения дополнительного налогообложения. Например, в декабре 2014 года Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму проект закона об ответственном обращении с домашними животными. Депутаты предложили дополнить Налоговый кодекс главой "Налог с владельцев животных", в котором первым объектом налогообложения станет "собака домашняя", а налогоплательщиками будут являться физические лица и организации - собственники этих животных.

Налоговую ставку планировалось установить в размере одной тысячи рублей на каждое животное в год как для физических лиц, так и для организаций. Содержание кастрированных животных планировалось сделать в 10 раз дешевле и обязать владельцев платить всего 100 рублей в год.

Парламентарии отмечали, что налог не будет применяться в отношении собак, которые состоят на госслужбе для нужд обороны, обеспечения безопасности и правопорядка. В случаях, когда животное находится в общей совместной собственности, налог на него делился бы между собственниками в равных долях. Также в законе указывался порядок уплаты налогов в случае перехода животных по наследству.

В связи с новыми поправками в Налоговый кодекс планировалось в обязательном порядке перерегистрировать всех собак, а также "млекопитающих животных, содержащихся в образовательных организациях". Депутаты также предложили создать единую базу для домашних животных.

По мнению гордумы Петербурга, новый законопроект позволил бы эффективно бороться с распространением заразных болезней животных, в частности бешенством, и смог бы "создать основы ответственного отношения к владению животным".

Однако против законопроекта высказался член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владимир Федоткин. "Потому что это снова налог на население. За последний год мы уже столько набросали прямых и косвенных обременений на население. Человек небогатый, не олигарх, у него собака, а он не может купить себе ЖКХ и лекарства. Он задолжал за собаку, не заплатил налог. У него будут отбирать собаку? Думаю, что этот вид налога не оправдан ни финансово, ни с моральной точки зрения", - заявил он.

В апреле 2013 года петербургские депутаты предложили для упрощения налоговых сборов в обязательном порядке вживлять домашним питомцам чипы, но тогда список объектов налогообложения был намного шире: в него входили "млекопитающие, рыбы, птицы, земноводные, пресмыкающиеся и членистоногие, содержащиеся в домашних условиях для удовлетворения потребности в общении, в эстетических и воспитательных целях, собаки-поводыри, охотничьи и служебные собаки, а также ловчие птицы". Тот законопроект подвергся значительной критике и был отправлен на доработку, в результате которой и появился новый документ, который Госдума все же отклонила.