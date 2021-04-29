Роскачество проверило состав сливочных сосисок, обнаружив нарушения по безопасности в четверти образцов

Фотобанк Moscow-Live / Николай Будишевский

Роскачество проверило отечественные сливочные сосиски, выявив нарушения по безопасности в четверти исследованной продукции, а в одном из товаров даже не оказалось говядины. Об этом сообщается на сайте организации.

Эксперты Роскачества исследовали продукцию 20 российских марок из Белгородской, Новосибирской и Ярославской областей, Санкт-Петербурга и Москвы по 145 показателям качества и безопасности. Согласно ГОСТу, при изготовлении сливочных сосисок должно использоваться не менее 50% говядины, 20% свинины и сливки, а для молочных сосисок требуется больше свинины.

В топ-10 лучших марок сливочных сосисок вошли:

"Дымов" - 4,76 балла

"Мираторг" - 4, 44 балла

"Рублевский" - 4,36 балла

"Вязанка" - 4,28 балла

"Губкинский мясокомбинат" - 4,28 балла

"Мясной дом Бородина" - 3,96 балла

"Окраина" - 3,96 балла

"Сибколбасы" - 3,96 балла

"Иней" - 3,4 балла

"Мясницкий ряд" - 3,4 балла

Согласно ГОСТу, сосиски должны быть изготовлены с обязательным использованием нитрита натрия, и аскорбиновой кислоты или аскорбината натрия. Также допускается использовать пищевые фосфаты. Не допускается наличие в сосисках мяса птицы, растительных и животных белков, углеводных ингредиентов растительного происхождения (в том числе клетчатки), а также антибиотиков, генно-модифицированных источников и пищевых добавок, не предусмотренных ГОСТ 23670, в том числе усилителей вкуса и аромата, красителей и пищевых добавок, предназначенных для увеличения сроков годности.

В результате исследования выяснилось, что в сосисках ОАО "Великолукский мясокомбинат" отсутствует говядина, заявленная в составе продукта на первом месте: в этих сосисках обнаружили только свинину. "Данный факт является нарушением не только ГОСТа, но и технического регламента (введение потребителей в заблуждение)", - подчеркивают эксперты.

В сосисках остальных производителей, изготовивших сосиски по ГОСТу, эксперты обнаружили ДНК крупного рогатого скота. Однако результаты определения ДНК показали, что говядины в этих сосисках, возможно, меньше, чем это предусматривает ГОСТ. В товаре одной из торговых марок ("Мясной дом Бородина"), произведенном по ГОСТу, эксперты определили в составе примерно 50% ДНК крупного рогатого скота и столько же (≈50%) ДНК свиньи. Такое же соотношение (≈50% на ≈50%) у двух торговых марок ("Губкинский мясокомбинат", "Мясницкий ряд"), продукция которых производится по ТУ.

Кроме того, в одной торговой марке ("Атрус") были обнаружены клостридии, являющиеся возбудителями ботулизма, в четырех торговых марках ("Ближние горки", "Велком", "Клинский", "Черкизово") были установлены превышения по количеству микроорганизмов, что указывает на возможное несоблюдение условий хранения и плохое санитарное состояние самого производства. В шести образцах присутствовал крахмал, наличие которого не допускается ГОСТом: при этом в одном случае крахмал не был вообще заявлен в составе.

Эксперты также сопоставили цену сливочных сосисок с количеством в них говядины, но взаимосвязи в этих значениях не увидели. "Высокая цена на продукт еще не определяет в нем содержания дорогостоящего ингредиента - говядины. Кроме того, большинство производителей кладут в фарш именно говядину и не переходят на использование более дешевого мяса птицы", - говорится в сообщении.