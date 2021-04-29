МЧС с 1 мая начинает массовые рейды по дачным поселкам и паркам - будут штрафовать за шашлыки

Фотобанк Moscow-Live / Крылов Антон

В МЧС России на майские праздники запланировали профилактические рейды на садовых участках и дачах, в людных местах, лесах и парках. Проверять будут тех, кто готовят шашлыки и разжигают костры.

Как сообщает телеканал 360, с 1 мая в Подмосковье вводится особый противопожарный режим. На майские праздники на территории области запланировано проведение профилактической работы в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах в частном секторе. Также противопожарные правила будут работать в людных местах и лесопарковых зонах. МЧС будет проводить профилактические рейды.

Место для приготовления шашлыка следует правильно обустроить, чтобы не получить штраф. Первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин пояснил, что "достаточно оборудовать специальное место для мангала или барбекю не ближе пяти метров от построек. Для открытого костра по новым нормативам до ближайшего строения должно быть не менее 50 метров".

Если приготовить мясо хочется около леса, то следует учитывать то, что открытый огонь может быть разведен не ближе 30 метров от ближайшего лиственного леса, а от хвойного - не ближе 100 метров. Стоит также учитывать скорость ветра. "Нельзя жечь костры при скорости ветра более пяти метров в секунду, а также на торфяных почвах и при объявлении особого противопожарного режима. Кроме того, любые костры запрещены на землях общего пользования СНТ.

Сейчас в России действуют штрафы за костры, разведенные близко к домам. Кроме того, штраф можно получить, если сжигать траву на дачных участках. За этим следят сотрудники МЧС, МВД и добровольцы. Они регулярно проводят совместные рейды. Каждый день проверкой занимаются более 1500 человек.