Мосгорсуд приговорил бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карину Цуркан к 15 годам колонии общего режима по делу о шпионаже в пользу Молдавии

Московский городской суд / ВКонтакте

Мосгорсуд приговорил бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карину Цуркан к 15 годам колонии общего режима по делу о шпионаже в пользу Молдавии, сообщает "Интерфакс". Мосгорсуд также обратил в доход государства более 656 млн руб., изъятые у Цуркан в ходе следствия.

Как поясняет "Коммерсант", гособвинение просило суд обратить деньги в пользу государства как полученные в результате преступной деятельности.

В связи с тем, что материалы дела Цуркан засекречены и процесс проходил в закрытом режиме, суд огласил только вводную и резолютивную части приговора. По российскому законодательству женщинам не назначается лишение свободы в колониях строгого режима. Вместе с тем совершенное Цуркан преступление относится к категории особо тяжких, поэтому время нахождения в СИЗО ей засчитано как день под стражей за день в колонии, а не за полтора, как это бывает обычно.

В ходе прений сторон гособвинение просило назначить Цуркан 18 лет колонии. Прокурор Борис Локтионов заявил, что виновность Цуркан доказана, и назвал ее "врагом государства". Защита просила об оправдательном приговоре и теперь намерена обжаловать приговор в апелляционной и кассационной инстанции.

Карину Цуркан задержали в июне 2018 года. По версии следствия ФСБ, она была завербована в 2004 году Службой информации и безопасности Молдавии, получив конспиративный псевдоним "Карла". Не позднее 29 сентября 2015 года она передала за границу сведения о поставках российской электроэнергии на Донбасс в 2015 году. По версии обвинения, такая информация, в частности мощность и объем поставки, составляет гостайну.

ФСБ утверждает, что Цуркан в течение 2015 года узнала сведения о поставке электроэнергии в ходе подготовки проекта документа, содержащего сведения об указанной поставке, по поручению Минэнерго, а также от неустановленных должностных лиц министерства.

В спецслужбе считают, что Цуркан ознакомилась со сведениями во время рабочей встречи с Вячеславом Кравченко, который на тот момент занимал пост замминистра энергетики РФ.

В обвинении также отмечается, что должность члена правления - руководителя блока трейдинга "Интер РАО", на которую Цуркан была назначена в феврале 2012 года, с 2013 по 2018 год не предусматривала допуска к гостайне, однако она якобы "имела доступ к сведениям, составляющим гостайну", поскольку исполняла обязанности по обеспечению экспорта и импорта электроэнергии.

Карина Цуркан свою вину не признает. Защита утверждает, что обвинение построено на сфальсифицированных доказательствах. Она также заявляла, что ее дело имеет конкретного заказчика. Целью заказа, по словам Цуркан, также был Вячеслав Кравченко. Имя заказчика, тем не менее, бывший топ-менеджер "Интер РАО" пока не называла.

Защита утверждает, что обвинению не удалось представить доказательств вины Цуркан. Само же дело возникло после конфликта Карины Цуркан с тогдашним президентом самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Евгением Шевчуком. Показания об этом дал в суде глава "Интер РАО" Борис Ковальчук.

По его словам, Цуркан являлась весьма эффективным "переговорщиком" при работе в таких "сложных" регионах, как Молдавия и ПМР, на территории которой располагается принадлежащая "Интер РАО" Молдавская государственная районная электростанция. Крупная тепловая станция, поставляющая электроэнергию в Молдавию, последние годы работает на газе, который закупается у ПМР, получающей его практически бесплатно из России. За счет его перепродажи формируется значительная часть бюджета республики.

Как пояснил Ковальчук, глава ПМР Евгений Шевчук решил повысить плату за газ для станции. Карина Цуркан, ведшая переговоры как лично, так и дистанционно, платить от лица "Интер РАО" более высокую цену отказалась. Повышение цены сразу бы повлекло и повышение стоимости электроэнергии, которую в этом случае молдавские власти стали бы покупать не у "Интер РАО", а у украинских конкурентов. В результате Цуркан решила перевести питание станции с газа на уголь, который поступал с Украины.

"Это вызвало гнев президента Шевчука, который приказал перекрыть каналы поставки угля, в ответ на что Карина Цуркан вовсе остановила работу станции и была объявлена врагом республики", - сообщил Иван Павлов, назвав этот конфликт возможной подоплекой уголовного дела Цуркан, так как у Евгения Шевчука якобы имелись обширные связи в российских спецслужбах. Сам Шевчук, проигравший выборы в 2016 году, бежал из ПМР и позже был заочно осужден в этой республике на 16 лет заключения за многомиллионные хищения и контрабанду, а сейчас проживает в России. Иван Павлов также подчеркнул, что из остальных свидетелей стороны защиты почти никто не явился, а суд отказался содействовать адвокатам в их приглашении, просто ограничившись выдачей повесток на руки защитникам.

Так, суд не посчитал нужным допросить бывшего сотрудника молдавской разведки Александра Папеску, который якобы составлял и подписывал "анкету агента". Адвокаты Карины Цуркан смогли найти и опросить его в Кишиневе: Папеску заявил, что не знает подсудимой, анкету на нее не составлял, а сам готов дать показания перед судом. В результате Мосгорсуд лишь приобщил к делу протокол его опроса, составленный адвокатами.

Между тем в ходе судебного следствия были оглашены выводы эксперта о том, что копия "анкеты агента" могла быть выполнена "техническим способом с использованием графического редактора". адвокаты Карины Цуркан смогли найти бланк анкеты агента СИБ Молдавии в интернете и представили его суду, а переводчик с молдавского отметил, что используемая в качестве вещдока "анкета агента" содержит грамматические ошибки и признаки подделки. Так, некоторые данные Карины Цуркан в этой анкете указаны в мужском роде, а в тексте вместо Приднестровья упоминается аббревиатура ПМР, хотя молдавские официальные лица ее не используют, считая непризнанную республику частью Молдавии. Также защита отметила, что фотография в "анкете агента" подозрительно совпадает с той, которая была сделана при оформлении биометрического паспорта Карины Цуркан - спустя четыре года после составления анкеты.