По итогам 2020 года 12 городов России признаны самыми загрязненными и экологически неблагополучными. Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха зафиксирован в 48 городах страны, но в 12 из них ситуация хуже всего.

В связи с этим вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в пятницу, 29 января, на совещании с губернаторами по вопросам реализации федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" поручила региональным властям снизить выбросы в воздух загрязняющих веществ.

"В 12 городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха необходимо снизить совокупный объем выбросов не менее чем на 20% уже к 2024 году", - заявила Абрамченко.

В топ-10 самых экологически неблагоприятных городов по степени выраженности аэрогенных рисков названы (в порядке убывания):

1. Челябинск

2. Нижний Тагил

3. Магнитогорск

4. Норильск

5. Новокузнецк

6. Омск

7. Красноярск

8. Череповец

9. Липецк

9. Братск

10. Чита.

Вице-премьер отметила, что перечень городов составил Роспотребнадзор по совокупности оценки показателей. Среди них - численность населения в зонах воздействия загрязняющих веществ, а также тяжесть последствий для здоровья человека. Основой для этого рейтинга стали расчеты Росприроднадзора по загрязнению воздуха.

Абрамченко в ходе совещания добавила, что для каждого из 12 городов программа должна быть индивидуальной. По ее словам, работа по снижению выбросов не должна сводиться только к переводу общественного транспорта на другие виды топлива и энергии.

"Такие меры по экспертным оценкам дадут ощутимый эффект в рамках федпроекта в объеме не более 3%. Важна активизация работы с крупными загрязнителями", - пояснила вице-премьер.

В рамках работы к 2024 году планируется снизить выбросы загрязняющих веществ в воздух на 1,5 млн тонн, отмечает "Интерфакс".

В ходе совещания Абрамченко также сообщила, что по итогам 2020 года объем, на который снизились выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, составил 71 тыс. тонн. По ее словам, лучше всего ситуация с воздухом из отобранных 48 городов обстоит в Чите и Медногорске.