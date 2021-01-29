Власти Москвы в день намеченной на 31 января новой акции протеста в поддержку Алексея Навального закроют на вход и выход семь центральных станций метро.

С 8 часов утра будут закрыты станции Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка и Китай-город.

Также будет ограничено движение пешеходов. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве, это будет сделано "в связи с поступающими из средств массовой информации и сети интернет призывами граждан к участию в несанкционированных акциях". Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, в центре столицы будет закрыта часть магазинов и кафе на улицах, которые планируется перекрыть в день акции, сообщил ТАСС глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Ограничат и продажу алкоголя и безалкогольных напитков в стеклянной таре. "В это воскресенье в центре города будут закрыты кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания, а также торговли. Также в центре города будет прекращена продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре с 09:00 до 23:00", - сказал Немерюк.

В Москве 31 января закроют на вход и выход семь центральных станций метро, перекроют несколько центральных улиц.



Эти ограничения в день акции в поддержку Навального будут действовать с 8 утра и "до особого распоряжения полиции"https://t.co/JV6hoeJ0ED — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) January 29, 2021

В пятницу, 29 января, МВД России вновь предупредило россиян об ответственности, вплоть до уголовной по статье УК о массовых беспорядках, за призывы и участие в несанкционированных митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. В ведомстве отметили, что за организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, поджогами, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также за оказание вооружённого сопротивления представителю власти грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет (статья 212 УК РФ).

А участие в массовых беспорядках, перечисленных выше, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет (статья 212 УК РФ).

В Генпрокуратуре РФ также предупредили граждан страны, что провокационные и насильственные действия участников несогласованных акций, планируемых на воскресенье, 31 января, могут быть квалифицированы по статье УК о массовых беспорядках. Кроме того, отметили в надзорном ведомстве, "вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность может образовать состав преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).