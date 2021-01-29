Ирина Солдатова

Министерство здравоохранения Омской области Ирина Солдатова руководила омским Минздравом со 2 апреля по 5 ноября 2020 года и была отправлена в отставку сразу после скандала с нехваткой мест в больницах для пациентов с коронавирусом

Министерство здравоохранения Омской области

Следственный комитет РФ объявил в розыск бывшего министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову, которая обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как говорится на сайте СК РФ, Солдатова вместе с директором казенного учреждения "Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области" Виктором Бабиковым и иными неназванными лицами "организовали подготовку документов и заключение госконтрактов с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной стоимости, в том числе в рамках освоения бюджетных средств, выделенных Омской области на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19".

По данным СК, ущерб от этих действий составил более 105 млн рублей. Солдатова неоднократно уклонялась от явки в правоохранительные органы, скрываясь за границей. Суд заочно арестовал ее, после чего Солдатову объявили в международный розыск.

"Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и всех причастных лиц", - уточнили в СК.

Ирина Солдатова руководила омским Минздравом со 2 апреля по 5 ноября 2020 года и была отправлена в отставку сразу после скандала с нехваткой мест в больницах для пациентов с коронавирусом - тогда машины скорой помощи несколько часов возили по Омску двух пожилых пациентов с коронавирусом, а их не принимала ни одна больница.

Как сообщает "Интерфакс", сразу после отставки Ирина Солдатова улетела на Мальдивы, а оттуда - в Дубай. "У нее там квартира площадью около 160 кв. м в собственности. Из Дубая она уже не вернулась. Она была проинформирована о возбуждении дела, и там остается с ноября", - подчеркнул собеседник информагентства.

Эта квартира была указана в официальной декларации экс-министра о доходах и имуществе за 2018 год. В ОАЭ Солдатова находится вместе со своей подругой и по совместительству своим экс-замом Анастасией Маловой, уточняет портал "СуперОмск".