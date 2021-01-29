В Мурманской области будут судить двух девушек, осквернивших православный храм

СУ СК России по Мурманской области

18-летняя жительница Архангельской области и 16-летняя жительница Мурманской области предстанут перед судом по обвинению в оскорблении чувств верующих. Как сообщается на сайте управления СКР по Мурманской области, соответствующее уголовное дело было возбуждено в декабре 2020 года.

В ноябре прошлого года на стенах храма Воскресения Христова в поморском селе Умба появились надписи и рисунки, оскорбляющие чувства верующих. Как признались подсудимые, в состоянии алкогольного опьянения они разукрасили стены храма краской из баллончика, нанесли оскорбительные надписи и закрасили икону над входной дверью храма.

Девушкам инкриминируется ч.2 ст.148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний). Санкции по этой статье предусматривают штраф в размере до пятисот тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Согласно данным судебно-психиатрических экспертиз, психическими расстройствами девушки не страдали и не страдают. При этом дело в отношении несовершеннолетней выделено в отдельное производство, чтобы суд решил вопрос о принудительных мерах воспитательного воздействия.