Московский районный суд Калининграда вынес приговор бывшим сотрудникам райотдела полиции, по вине которых погиб футболист, насмерть обварившийся кипятком в камере. Николая Плебуха и Александра Иванова приговорили к двум годам и шести месяцам и к двум годам колонии общего режима соответственно. Об этом "Новой газете" сообщил адвокат Владислав Филатьев.

Суд переквалифицировал обвинение со статьи о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК) на статью "Халатность" (ч. 2 ст. 293 УК). Обвинение просило приговорить Плебуха и Иванова к 6 и 5 годам 9 месяцам колонии общего режима соответственно.

В октябре 2019 года калининградские полицейские задержали 36-летнего футболиста Ивана Вшивкова за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) и доставили в отдел. В камере калининградец, по версии следствия, сорвал батарею и обварился кипятком, получил 95% ожогов тела и на следующий день умер в больнице.

По версии следствия, стражи порядка не обеспечили контроль за "безопасным содержанием, поведением и состоянием здоровья" задержанного. Иванов на суде утверждал, что не помог задержанному, потому что не осознал всей серьезности ситуации из-за профессиональной деформации. Тем не менее, следователи после просмотра видео из отдела полиции назвали поведение Вшикова агрессивным. По их словам, тот был пьян.