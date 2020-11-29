В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после смертельного наезда бронетранспортера (БТР) на мужчину, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета России по городу.

Дело расследуется по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ч.2 ст. 238 УК РФ).

Накануне неустановленные "работники индивидуального предпринимателя" организовали частное мероприятие в военном стиле - этапы военно-полевого выхода. В ходе мероприятия БТР наехал на 38-летнего гостя. Мужчина скончался на месте происшествия.

"Фонтанка" без ссылок на источник сообщает, что в Красносельском районе Петербурга регулярно проходят исторические фестивали военной реконструкции. В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что "боевая техника и личный состав к данному происшествию отношения не имеют".

Издание утверждает, что в тот день предприниматель Михаил Скоров отмечал свой день рождения в военном стиле. По информации издания, за рулем БТР был председатель организации "Красная звезда" Александр Топоров, а погибший - бизнесмен Александр Кожевин.

В "Красной звезде" заверили, что из-за коронавирусных ограничений организация не проводит реконструкции до конца января.