В Коми на законсервированной шахте "Аяч-Яга" АО "Воркутауголь" спасатели МЧС извлекли из-под завалов тела двух человек, погибших в результате обрушения галереи между зданиями при проведении демонтажных работ. Это два сотрудника подрядной организации - монтажник и электросварщик ООО "Катюша"

ГУ МЧС России по Республике Коми По предварительной версии, причиной трагедии стало несоблюдение мер безопасности и плана производства работ со стороны подрядной организации

ГУ МЧС России по Республике Коми

В Коми на законсервированной шахте "Аяч-Яга" АО "Воркутауголь" спасатели МЧС извлекли из-под завалов тела двух человек, погибших в результате обрушения галереи между зданиями при проведении демонтажных работ. Это два сотрудника подрядной организации - монтажник и электросварщик ООО "Катюша".

Как сообщила пресс-служба АО "Воркутауголь" на своей странице в "ВКонтакте", по предварительной версии, причиной трагедии стало несоблюдение мер безопасности и плана производства работ со стороны подрядной организации.

По факту гибели рабочих Следственный комитет возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Прокуратура начала проверку в связи с обрушением. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Планируется изъятие документации компании подрядчика.

Месяцем ранее на шахте "Воргашорская", которая также принадлежит компании "Воркутауголь"​, при обрушении галереи (перехода) между зданиями погибли четыре горняка. Он были извлечены из-под завалов без признаков жизни.