Московский городской суд / ВКонтакте Управление ФСИН по Москве потребовало продлить испытательный срок фигуранту "московского дела" Егору Жукову, осужденному по обвинению в призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК)

Московский городской суд / ВКонтакте

Управление ФСИН по Москве потребовало продлить испытательный срок фигуранту "московского дела" Егору Жукову, осужденному по обвинению в призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК).

Как сообщается на сайте Кунцевского районного суда Москвы, ходатайство ведомства уже поступило, и заседание назначено на 5 октября.

Адвокат Жукова Леонид Соловьев сообщил изданию "Медиазона", что речь идет о продлении испытательного срока. Кроме того, он отметил, что уведомления о заседании не приходило.

Студента Высшей школы экономики (ВШЭ), бывшего фигуранта "московского дела" Егора Жукова приговорили в декабре 2019 года к трем годам условно из-за четырех роликов на его YouTube-канале. Ему также назначили три года испытательного срока и запретили два года администрировать сайты.

Суд установил, что в роликах "Митинг 4 октября, или Как сливают протест", "Бойкот выборов - это лишь начало", "Мирная революция возможна (доказательства)" и "Митинги? Что дальше?" есть призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

В феврале 2020 года Мосгорсуд изменил приговор, обязав вернуть Жукову либертарианский флаг и фигурку лягушек, которые нижестоящая инстанция потребовала уничтожить. В остальном решение осталось без изменений.

Изначально Жукова отправили в СИЗО по делу о "массовых беспорядках" (статья 212 УК) из-за московской акции 27 июля 2019 года. Спустя месяц, в сентябре 2019 года, студента перевели под домашний ареста, сняв обвинения по 212-й статье. Однако СК возбудили новое уголовное дело об экстремизме.