Пресненский суд Москвы признал Тевана Бадасяна виновным в даче заведомо ложных показаний на суде о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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Пресненский суд Москвы признал Тевана Бадасяна виновным в даче заведомо ложных показаний на суде о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Ему назначили наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты.

В нынешнем приговоре суда сказано, что Бадасян дал ложные показания из личной заинтересованности и чтобы помочь Ефремову избежать уголовной ответственности. Его вина по ч. 1 ст. 307 УК РФ ("Дача заведомо ложных показаний") подтверждается проверкой показаний на месте и данными сканирования местонахождения его телефона. Гособвинитель требовал назначить ему наказание в виде года и 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в пользу государства. Обвиняемый просил его оправдать и теперь намерен обжаловать приговор.

В МВД России ранее сообщили о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые дали заведомо ложные показания по делу о ДТП с участием Ефремова. Эти свидетели были допрошены по ходатайству бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Двое из них, Андрей Гаев и Александр Кобец, утверждали, что первыми оказались у машины артиста в момент ДТП. По их словам, за рулем сидел не Ефремов, а неизвестный молодой человек, который стал им угрожать. Третий свидетель защиты - Теван Бадасян - заявил, что за два часа до ДТП видел, как в припаркованный у бара джип Ефремова садится какой-то неизвестный ему человек.

При вынесении приговора суд пришел к выводу, что показания трех свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными. В отношении Гаева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показание свидетеля), ему грозит штраф или исправительные работы. Ранее гособвинение попросило назначить Александру Кобцу 1 год и 10 месяцев исправительных работ по делу о лжесвидетельстве.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня прошлого года. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, через несколько часов умер в больнице.

Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили также следы наркотиков. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил актера к восьми годам общего режима, но Мосгорсуд позже снизил этот срок на полгода.