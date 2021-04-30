Автобус перевернулся в Нанайском районе Хабаровского края, в результате ДТП есть пострадавшие, сказано в сообщении на сайте регионального управления МЧС. Три человека погибли, 32 пострадали. По данным источника ТАСС в экстренных службах, по предварительной информации, среди погибших один ребенок.

Авария произошла 1 мая около 02:00 по местному времени (около 18:00 по Москве) на автодороге Лидога - Ванино, в 140 км от населенного пункта Лидога. В момент происшествия в автобусе находились 32 пассажира и два водителя. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса на бок.

В результате ДТП погибли два человека, более десяти пострадали, сообщили в экстренных службах. Автобус ехал из Хабаровска в Советскую Гавань. Водитель не справился с управлением. На место ДТП вылетел вертолет МЧС России со спасателями и медиками.

Прокуратура Хабаровского края организовала проверку по данному происшествию.

В пресс-службе краевого ГУ МЧС России сообщили ТАСС, что, предварительно, 16 человек попутным транспортом прибыли в ближайшее кафе, в их числе есть пять пострадавших. Также двое пострадавших доставлены в поселок Ванино на попутном транспорте.

"На месте ДТП остаются два водителя и несколько пассажиров, которые оказывали помощь в эвакуации. Остальные пассажиры автобуса убыли самостоятельно с места ДТП на попутном транспорте", - добавили в пресс-службе.