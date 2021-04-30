Адвокаты начали сбор подписей под письмом в защиту своего коллеги Ивана Павлова, которому вменяют ст. 310 УК (разглашение данных предварительного расследования). Документ цитирует "МБХ медиа".

"Мы, коллеги Ивана, не имеем никаких сомнений в том, что задержание Ивана связано с его профессиональной деятельностью: Иван работает по очень сложным и "громким делам", которые большей частью находятся в подследственности ФСБ РФ - таким как дело менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, физика Виктора Кудрявцева, журналиста Ивана Сафронова и ранее Григория Пасько", - говорится в письме.

Также коллеги Павлова отмечают, что обыски и задержания по ст. 310 УК не имеют никакого процессуального смысла и не оправданы интересами расследования. "Считаем, что данные действия правоохранительных органов направлены исключительно на запугивание Ивана и его коллег, чтобы принудить их к отказу от активной позиции при защите своих доверителей", - сказано в письме.

Подписавшиеся требуют прекратить использовать закон как инструмент давления на адвокатов, прекратить использовать "неадекватные процессуальные действия" в рамках уголовных дел для шантажа и давления на участников уголовного процесса, прекратить незаконное уголовное преследование адвокатов и процессуальный произвол в отношении Ивана Павлова.

"МБХ медиа" сообщает, что под письмом уже подписались 16 адвокатов.

Напомним, утром 30 апреля силовики устроили обыск и задержали адвоката и руководителя "Команды 29" Ивана Павлова. Обыски также прошли у жены Павлова и в офисе "Команды 29" в Петербурге. Ивану Павлову вменяют ст. 310 УК - "Разглашение данных предварительного расследования".

Иван Павлов и "Команда 29" представляют защиту по многим резонансным делам, возбужденным в связи с обвинениями в экстремизме, госизмене и шпионаже. Подзащитными Павлова стали журналист и бывший сотрудник "Коммерсанта" Иван Сафронов, бывший топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан, ученый Виктор Кудрявцев, петербурженка Маргарита Юдина, которую во время акций протеста в поддержку Алексея Навального ударил ногой в живот омоновец, после чего женщина попала в реанимацию. Кроме того, Павлов представляет интересы структур оппозиционного политика Алексея Навального, в отношении которых заведено дело об экстремизме.

Задержание и обыски у главы "Команды 29" Ивана Павлова связаны с делом ФБК* и штабов Алексея Навального, "чтобы его отстранить", уверена петербургский адвокат Ольга Цейтлина - коллега Павлова по петербургской палате адвокатов, ранее работавшая вместе с ним.

"Павлов не разглашал никаких конкретных фактов и сведений из материалов этого дела. Это акция устрашения для всего адвокатского сообщества, сигнал, что все мы под дамокловым мечом - если откроешь рот, получишь негативные последствия", - заявила она Русской службе BBC.

По словам Цейтлиной, никаких основаниий для задержания Павлова и проведения у него обысков статья 310 УК РФ (разглашение данных расследования), не дает, а адекватной мерой было бы максимум представление в адвокатскую палату. По этой статье адвокатов не преследовали с 2013 года.

"Вместо этого такие силы тратятся на запугивание адвокатов", - возмущена Цейтлина. По ее сведениям, обыски сейчас проходят по всем адресам, где проживает Павлов.

Адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин также считает, что цель таких дел в отношении адвокатов - "заткнуть защитнику рот". Для адвоката уголовное преследование по этим обвинениям чревато еще и лишением адвокатского статуса, отмечает он в своем телеграм-канале.

"Не справились с лишением статуса в адвокатской палате - пошли через уголовное дело. Интересное дело будет. С последствиями для всей адвокатуры", - подчеркнул Бадамшин.

Московские суды за последние два месяца выдали девять разрешений на обыски у адвокатов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на базы данных официального портала столичных судов. Согласно базе, было рассмотрено девять материалов "О производстве обыска, осмотра и выемка в отношении адвоката". Их рассматривали различные суды, а статьи обвинения и фамилии адвокатов уточняются не по всем делам.

В соответствии с УПК, в ходе обыска у адвоката запрещается изъятие всего производства по делам его доверителей, а также фотографирование, видеозапись и иная фиксация материалов указанного производства.