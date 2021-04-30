С 1 мая всем гражданам РФ, посещающим Абхазию и Южную Осетию, при возвращении в РФ больше не нужно проходить двойное тестирование на коронавирус, сообщает "Интерфакс".

"Есть решение правительства еще прошлого года по этому поводу, и здесь никаких препятствий, никаких изменений нет, не планируется, не будет. И то сомнение, которое некоторое время назад вдруг возникло, вызвало удивление, но мы достаточно быстро его разъяснили, что здесь изменений нет: пересечение этой границы не влечет за собой никаких обязательных тестирований", - сказала глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

C 15 апреля в отношении российских туристов, приезжающих из этих республик, действовало требование о сдаче ПЦР-теста на COVID-19. С 1 мая оно прекращает действовать, отмечают в Роспотребнадзоре.

Попова подчеркнула, что при пересечении границы обязательно меряют температуру, но "если человек три или два раза в день пересекает границу, это не значит, что каждый раз он должен быть протестирован, вовсе нет". "Здесь все остается, как прежде", - подчеркнула она, напомнив, что "такое сообщение и с Абхазией, и с Южной Осетией сохраняется весь период прошлого и уже текущего года".

"Здесь ничего меняться не будет, потому что для этого нет никаких оснований. Мы давно понимаем, и не только в этом году, а когда была, например, лихорадка Зика и другие риски, и кишечные инфекции, что у нас единое эпидемическое пространство, и мы, собственно, в этой парадигме и работаем, и выстраиваем свои взаимные отношения. У нас одним подходы эпидемиологические, у нас одна школа, и поэтому здесь проблем не возникает", - пояснила глава Роспотребнадзора.

20 апреля Роспотребнадзор принял решение, что россияне, приезжающие из-за рубежа, с 1 мая обязаны проходить двойное тестирование на коронавирус. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ.