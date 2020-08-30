АГН Москва Министерство просвещения России не будет требовать от школьных учителей делать прививку от коронавируса

АГН Москва

Министерство просвещения России не будет требовать от школьных учителей делать прививку от коронавируса. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в воскресенье директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Прививка - это всегда дело добровольное", - сказал Семченко, отвечая на вопрос журналистов. Никто, по его словам, заставлять учителей делать прививку не будет.

"Это дело каждого конкретного человека", - подчеркнул он. "Никто добровольно-принудительно ни от каких коронавирусов или любых других не прививает", - добавил он.

В заключение чиновник еще раз порекомендовал педагогам сделать прививку от гриппа, но еще раз подчеркнул, что решение должен принимать каждый самостоятельно.