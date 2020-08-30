Министерство просвещения России не будет требовать от школьных учителей делать прививку от коронавируса. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в воскресенье директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"Прививка - это всегда дело добровольное", - сказал Семченко, отвечая на вопрос журналистов. Никто, по его словам, заставлять учителей делать прививку не будет.
"Это дело каждого конкретного человека", - подчеркнул он. "Никто добровольно-принудительно ни от каких коронавирусов или любых других не прививает", - добавил он.
В заключение чиновник еще раз порекомендовал педагогам сделать прививку от гриппа, но еще раз подчеркнул, что решение должен принимать каждый самостоятельно.