Алексей Навальный

Алексей Навальный / YouTube Следственный комитет России подозревает Навального в растрате средств, которые жертвовали его организациям

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

BBC подсчитала расходы фондов, связанных с Алексеем Навальным и упомянутых в связи с возбуждением против него нового уголовного дела. Согласно отчетности, что с 2017 года расходы фондов Навального составили более 600 млн рублей. Из них не менее 116 млн ушло на так называемые расходы аппарата - зарплату сотрудников, траты на командировки и содержание помещений.

На целевые расходы - проведение расследований, организацию работы штабов и кампании - фонды потратили не менее 340,4 млн рублей. Это примерно эквивалентно сумме, которую, по версии СК, Навальный якобы использовал для собственного обогащения.

Согласно декларации о доходах, которую оппозиционер опубликовал в июле, за 2019 год он заработал 5,44 млн рублей (около 453 тысяч рублей в месяц). По словам Навального, этот доход складывается из перечислений по договорам на юридическое обслуживание и организацию подачи заявлений ЕСПЧ.

Комментируя новое дело против него, политик сообщил, что он не получает денег в ФБК и сам подписан на пожертвования в фонд. "Сами понимаете, если бы хоть копейка ваших пожертвований оказалась бы у меня, уже миллион разоблачающих фильмов вышло", - объяснил он.

Навальный отметил, что финансовую отчетность публикует как сам ФБК, так и Минюст. "Мы же с наличными деньгами не работаем. По бухгалтерским проводкам ФБК отлично видно: сколько денег пришло и куда они ушли. И очень хорошо видно, что я никогда ни одной копейки от ФБК или штабов не получал. Ровно так же видны и мои личные финансы. Сколько и откуда я получаю, сколько трачу", - пишет политик в Telegram.

Следственный комитет России подозревает Навального в растрате средств, которые жертвовали его организациям. Как сообщается на сайте СКР, для нужд "ряда некоммерческих организаций" было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Эти средства предназначались исключительно на цели фондов, однако, по мнению следствия, Навальный якобы потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели - в частности, на "приобретение имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей)".

В сообщении уточняется, что речь идет о сборе средств в пользу Фонда борьбы с коррупцией, Фонда поддержки средств массовой информации "Пятое время года", Фонда организации и координации защиты прав граждан, Фонда правового обеспечения граждан, Фонда защиты прав граждан "ШТАБ".

В июле Навальный сообщил о ликвидации ФБК как юридического лица из-за непосильных многомиллионных штрафов по искам "повара Путина" Евгения Пригожина. Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", фонд сохраняет статус действующей организации, при это его счета заморожены. Согласно отчету, за 2019 год ФБК израсходовал 68,26 млн рублей - в основном, на зарплату и страховые взносы.

Фонд "Пятое время года" Мещанский суд Москвы ликвидировал еще в 2018 году. Он был главным юридическим лицом, через которое Навальный вел предвыборную президентскую кампанию. Минюст счел, что финансирование помещений для предвыборной кампании являлось нецелевым расходами.

Фонд правового обеспечения граждан, используемый для финансирования региональных штабов Навального, был ликвидирован по решению суда в 2019 году. Фонд организации и координации защиты прав граждан пока остается действующим. В его отчетности указаны расходы в 57,4 млн рублей.

Фонд защиты прав граждан "ШТАБ" был создан в 2019 году, а уже в феврале этого года Федеральная налоговая служба потребовала признать его банкротом. Из базы Федеральной службы судебных приставов, за 2020 год из-за претензий налоговой в отношении фонда открыли исполнительные производства на сумму более 8 млн рублей. За 2019 год "Штаб" потратил на расходы, связанные с уставной деятельностью, 43,75 млн рублей.

Как заявили коллеги Навального Леонид Волков и Любовь Соболь, новое дело направлено на то, чтобы заставить оппозиционера остаться за границей. Кроме того, в ближайшее время истекает условный срок Навального по делу "Ив Роше". Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) обвинило находящегося на реабилитации в Германии Навального в неявке и намеренном уклонении от обязательного контроля и собирается ходатайствовать о замене условного срока реальным. В 2014 году политика приговорили по этому делу к трем с половиной годам условно.