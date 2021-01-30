Редакции СМИ выступили в поддержку главного редактор "Медиазоны" Сергея Смирнова, задержанного в субботу на прогулке с маленьким сыном. Журналисту вменяется участие в акции, повлекшей создание помех движению транспорта (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП), при этом в день протестов 23 января Смирнов был дома

Фото: Медиазона / Twitter Москва, 23 января 2021 года

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Редакции СМИ выступили в поддержку главного редактор "Медиазоны" Сергея Смирнова, задержанного в субботу на прогулке с маленьким сыном. Журналисту вменяется участие в акции, повлекшей создание помех движению транспорта (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП), при этом в день протестов 23 января Смирнов был дома.

Союз журналистов России (СЖР) следит за ситуацией и запросит информацию у руководства МВД, сообщил ТАСС в субботу председатель СЖР Владимир Соловьев. При необходимости наши юристы организации окажут Смирнову помощь.

Издание "Проект" назвало задержание главреда "Медиазоны" "возмутительным давлением на журналистов и свободу слова". "До сих пор власти накануне митингов задерживали и запугивали только политиков и участников митингов. Теперь хотят запугать журналистов, чтобы они не выполняли свой долг и не писали о протестах", - говорится в заявлении редакции. Журналисты пообещали освещать следующую акцию 31 января "во что бы то ни стало".

"Медуза" считает задержание Смирнова новым уровнем давления властей на журналистов в России. "К вороху законов, прямо ограничивающих свободу слова, теперь добавились акции устрашения в исполнении полиции. Читателей буквально пытаются лишить возможности получать информацию из независимых источников", - заявили в редакции издания, пообещав добиваться возбуждения уголовного дела о воспрепятствовании журналистской деятельности против задержавших Смирнова силовиков.

Редакция "Важных историй" считает задержание главреда "Медиазоны" необоснованным и политически мотивированным и расценивает его как давление на работу журналистов независимых медиа.

"Новая газета" потребовала немедленного освобождения Смирнова, назвав его задержание попыткой устрашения всех журналистов, освещающих внутреннюю политику России.

Телеканал "Дождь" назвал обвинениями в адрес коллеги абсурдными и потребовал освободить журналиста. "Цель этого задержания очевидна - запугать Сергея Смирнова, всю редакцию "Медиазоны" и всех журналистов, которые освещают протесты в России", - говорится в заявлении редакции.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил в своем Telegram-канале, что Смирнов был задержан "под абсолютно надуманным и не имеющим отношения к реальности предлогом", подчеркнув, что это произошло на глазах пятилетнего сына журналиста во время прогулки. "Те обвинения, по которым Сергей Смирнов был задержан, являются полностью выдуманными и не соответствуют действительности. Это означает, что задержание главного редактора и журналиста носят иной, внеправовой характер", - пишет Венедиктов.

Редакция The Bell считает задержание Смирнова недопустимым и опасным прецедентом. "Обстоятельства задержания журналиста, вышедшего из дома на прогулку с маленьким ребенком, не оставляют сомнений в том, что мы имеем дело с попыткой давления и воспрепятствования профессиональной деятельности. Журналисты не должны подвергаться преследованиям за выполнение своей работы", - подчеркнули в издании.

Проект "Аvtozak Live" назвал задержание Смирнова "элементом политического давления" и расценивает его как "силовую атаку на свободу информации и прессы". "Мы убеждены в невиновности Сергея Смирнова и считаем, что он должен быть немедленно освобожден. Оказание давления на редакторов и сотрудников независимых изданий является недопустимым и неприемлемым проявлением цензуры", - заявили в редакции.

"Тайга.инфо" отмечает, что по аналогии со Смирновым преследованиям могут подвергнуть не только журналистов, "которые работают "на передовой", но и любого гражданина России. Вас, ваших родителей или детей".

Baza считает, что дело Смирнова "должно быть разобрано публично и в правовом поле". "Никаких оснований для того, чтобы подозревать его в совершении этого преступления мы, как коллеги, не видим. Если у следствия есть убедительные доказательства его вины, - они должны быть предоставлены общественности. В противном случае Сергей должен быть освобождён, а лица, причастные к его неправомерному задержанию, наказаны", - пишет издание.

В поддержку Смирнова также выступили "МБХ медиа", студенческий журнал DOXA, "Открытые медиа", "Такие дела", "Холод".