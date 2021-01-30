Москва, 23 января 2021 года

astrophytum / DepositPhotos Задержанных на несанкционированной акции в Москве 31 января будут доставлять на автозаках в Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань, так как столичные спецприемники переполнены после протестов 23 января

Фото: Ольга Шуклина / moscow-live.ru

Задержанных на несанкционированной акции в Москве 31 января будут доставлять на автозаках в Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань, так как столичные спецприемники переполнены после протестов 23 января, сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Представители губернаторов Калужской и Рязанской областей сообщили "Подъёму", что этот процесс полностью контролирует МВД, а власти о доставке задержанных никто не уведомлял. В региональных управлениях МВД не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть информацию

Правозащитные проекты еще в начале недели сообщали о переполненности московских спецприемников, из-за чего задержанных на акции в поддержку Алексея Навального 23 января подолгу держали в автозаках. Еду и воду им привозили волонтеры. Одна из организаторов передач задержанным и арестованным Антонина Зикеева заявила "Медиазоне", что "такого масштаба бардака еще не бывало".

В Москве действуют три спецприемника для отбывания административного ареста: два на Симферопольском бульваре и в Мневниках рассчитаны пятьдесят с небольшим человек каждый, третий, в Бирюлево, - на 29 человек, рассказала изданию член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

При этом, по подсчетам "ОВД-Инфо", только в столице в связи с акциями 23 января были задержаны свыше 1,5 тысячи человек, всего по стране - больше 4 тысяч. Из-за нехватки мест в спецприемниках арестованных начали размещать в Центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ).