Миллиардер Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром "дворца Путина" под Геленджиком из громкого расследования ФБК

Алексей Навальный / YouTube Аркадий Ротенберг

АГН Москва / Кирилл Зыков

Миллиардер Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром "дворца Путина" под Геленджиком из громкого расследования ФБК. "Сейчас эту будет уже не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов. Мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное", - заявил бизнесмен в интервью главреду издания Mash Максиму Иксанову.

Ротенберг сообщил, что планирует построить апарт-отель, "поэтому там достаточно большое количество комнат". Он отметил, что уже несколько лет занимается гостиничным бизнесом, который ему "очень нравится", и добавил, что имеет несколько объектов в Крыму, на Дальнем Востоке и Алтае. Дворец на мысе Идокопас Ротенберг, по его словам, приобрел "несколько лет назад".

Отвечая на вопрос, покупался ли объект изначально именно под отель, миллиардер повторил, что это "шикарное место", прямо располагающее к тому, чтобы сделать там отель. "Я понимал, что это достаточно скандальное и тяжелое здание, но, помяните мое слово, я редко когда ошибаюсь, - пройдет полтора - два года, я вас приглашу, и вы посмотрите на эту красоту, которая там будет". Ротенберг пошутил, что, Иксанов уже попавший ранее во дворец незаконно, может "рассчитывать на скидку".

Миллиардер объяснил "чисто человеческим фактором" решение только сейчас объявить себя бенефициаром дворца. "Скандал такой вокруг этого, всякие инсинуации, пишут... Там же нет ничего незаконного". Ротенберг рассказал, что посещал дворец в этом году и счел "пока неудовлетворительным" состояние стройки. Закончить работы, по его словам, планируется за два года, но "учитывая сегодняшние скандалы, постараемся ускориться".

29 января Mash и телеканал "Россия-1" в один день выпустили сюжеты, которыми попытались опровергнуть расследование ФБК о "дворце Путина". В обоих видео здание показано как строящийся объект, без роскошных интерьеров, о которых шла речь в фильме ФБК. При этом в своем ролике Алексей Навальный прямо говорил, что сейчас на территории комплекса ведутся активные строительные работы, причиной которых стала плесень: "Ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное, буквально выкинули на помойку миллиарды и начали работы заново".

В сюжетах-"опровержениях" также говорится, что ни ФСБ, ни ФСО дворец не охраняют, а есть только частные охранники. Один из них, работающий на объекте 10 лет, заявил, что никогда не видел там президента России, а весь комплекс принадлежит строительной компании. Запрет на съемку и бесполетный режим над территорией "Россия 1" объяснила тем, что на берегу моря находится трехэтажное здание пограничной службы ФСБ. Главред Mash в завершение своей "экскурсии" по дворцу призвал откликнуться истинного владельца объекта.

Издание The Insider в свою очередь обнаружило у Максима Иксанова связи с администрацией президента. Из утекшей базы электронных пропусков, выдававшихся в Москве во время карантина по коронавирусу, следует, что Иксанов получал разрешение на передвижение по столице от АП.

Кроме того, он живет в доме на улице Трехгорный вал, который принадлежит управделами президента. В том же доме живут вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, семья экс-руководителя Администрации президента Сергея Иванова и сыновья премьера-министра Михаила Мишустина.

Директор ФБК Иван Жданов, комментируя "Дождю" сюжеты Mash и "России 1", отметил, что "ребята просто подтвердили то, что мы говорили в расследовании".

"То есть это никак не опровергает наше расследование и показывает, что там действительно ремонт и строят все заново, там вечная стройка. Ничего, обратите внимание, нет в этом ролике из других зданий - мы же не только дворец показывали... Поэтому можно сказать, что они всеми силами пытаются отбиваться. Я удивлен, что они не нашли сидящего там Тимченко или Ротенберга, говорящего: "Эй, что вы сюда пришли, я хозяин этого дворца". Поверьте, через пару дней они придумают, кто будет таким формальным хозяином", - предсказал Жданов.

Источник Znak.com еще днем 29 января сообщил, что кто-то из близких друзей Путина - Геннадий Тимченко или братья Ротенберги - в ближайшее время публично заявят, что дворец под Геленджиком принадлежит им.

"Одно можно сказать точно. 100 млн просмотров отняли у Путина его любимую дачу. Теперь им реально придётся строить там хотя бы временный отель. Не смотря на то, что у Путина осталось много других дач, потеря этой крайне неприятна. Новые 100 млрд рублей собирать долго", - прокомментировала в Twitter заявление Ротенберга глава отдела расследований ФБК Мария Певчих.

Бесполетная зона и контрольно-следовая полоса теперь полагается каждому апарт-отелю, разумеется. — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 30, 2021

Все наше расследование - про то, что Путин использует своих лучших друзей для того, чтобы прятать свои активы. В качестве ответа Кремль показывает Ротенберга и объявляет владельцем дворца его. Думают, что спасают ситуацию, а на деле - ровно наоборот. pic.twitter.com/kCxDPR9WcH — Maria Pevchikh (@pevchikh) January 30, 2021

"Медуза" узнала, что Путин приезжал во дворец под Геленджиком как минимум четырежды, каждый раз к его визиту тщательно готовились, не допуская на территорию не только простых рабочих, но даже глав компаний-подрядчиков. Особняк президенту показывал только "управделами, начальник из ФСО".