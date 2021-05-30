Сергей Собянин

АГН "Москва" Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил всплеск заболеваемости коронавирусом в городе длинными майскими праздниками и сезонностью

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" объяснил всплеск заболеваемости коронавирусом в городе длинными майскими праздниками и сезонностью. "Это эпидемиологический такой сезон был, когда осенью и весной мы наблюдаем рост вообще любых простудных заболеваний", - цитирует "Интерфакс" высказывания мэра столицы.

По его словам, рост количества выявленных случаев заражения COVID-19 также связан с тем, что во время майских праздников "многие почти десять дней находились на даче, дома и не очень хотели идти в поликлиники, больницы". "И уже дождавшись рабочих дней, пришли со всем этим", - добавил Собянин.

Напомним, 21 мая Собянин сообщал о низких темпах вакцинации в столице по сравнению с Европой. На тот момент, по его словам, всего 1,3 млн из 12 млн жителей города сделали прививку от коронавируса. Мэр напомнил, что Москва была первым крупным городом в мире, объявившим массовую вакцинацию.

Согласно данным оперштаба, за последние три дня в Москве выявляют больше трех тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки, а во всей России - больше девяти тысяч случаев COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом в стране превысило 5 млн человек.

За последние сутки, по официальным данным, выявлено 9694 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это самый высокий суточный показатель более чем за 2 месяца - с середины марта. Более трети новых случаев при этом приходится на Москву.

14 мая сообщалось, что суточная заболеваемость в Москве впервые с конца января превысила 3,8 тысячи человек. Инфекционист Николай Малышев говорил, что, скорее всего, это связано с майскими праздниками.

В апреле президент Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней между майскими праздниками в 2021 году. Таким образом, россияне отдыхали с 1 по 10 мая.

В западных странах при этом число новых случаев инфекции постепенно снижается. По официальным данным, несколько десятков процентов жителей ЕС и США уже вакцинированы от коронавирусной инфекции. В России темпы вакцинации ниже, о чём недавно говорил и Собянин. По его словам, в Москве от коронавируса привито в процентном отношении меньше людей, чем "в любом европейском городе", при том что дефицита вакцины нет.

Статистика о числе вакцинированных в России публикуется нерегулярно, по последним опубликованным данным, привились более 11% населения.

Сейчас, в отличие от прошлой весны, в России почти нет ограничительных мер в связи с эпидемией - сохраняется только масочный режим в общественных местах и ограничения массовых мероприятий.