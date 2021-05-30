Минздрав Новосибирской области сообщил, что 19-летний Векил Абдуллаев, которому накануне инспектор ДПС выстрелил в голову, скончался в больнице

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Минздрав Новосибирской области сообщил, что 19-летний Векил Абдуллаев, которому накануне инспектор ДПС выстрелил в голову, скончался в больнице, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона. По данным ведомства, он умер в реанимации.

Ранее сообщалось, что пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии. "Он был оперирован при поступлении. Сегодня скончался. Врачи сделали все возможное, все зависело от пациента. Произошла остановка сердца", - уточнила изданию "Подъем" главврач Мошковской районной больницы Олеся Мурашова.

По предварительным данным, в пятницу вечером на 61-м км автодороги Р-255 "Сибирь" в Мошковском районе водитель автомобиля Тoyota не остановился по требованию сотрудника ДПС и продолжил движение.

Полицейские начали преследовать его. Автомобиль свернул к придорожной гостинице и остановился. Из него выбежали несколько человек и попытались скрыться. Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили к патрульной машине.

В это время двое из скрывшихся вернулись и попытались помешать полицейским, один из них оказал активное сопротивление. Полицейский достал пистолет и во время борьбы с одним из нарушителей произошел непроизвольный выстрел.

Сотрудники полиции оказали пострадавшему первую помощь и вызвали бригаду врачей, которая доставила его в больницу. Двух других правонарушителей доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

По некоторым данным, полиция начала преследование автомобиля из-за тонировки стекол. Запись инцидента попала на видео и вызвала большой общественный резонанс.