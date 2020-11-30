Сотрудники Следственного комитета РФ, ФСБ и полиции задержали бывшего руководителя министерства здравоохранения Иркутской области Наталью Ледяеву, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере

СУ СК России по Иркутской области По версии следствия, с мая по октябрь и. о. министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева, ее сын и другие люди входили в группу, которая по предварительному сговору похитила из регионального бюджета около 25 миллионов рублей

СКР по Иркутской области / YouTube

Сотрудники Следственного комитета РФ, ФСБ и полиции задержали бывшего руководителя министерства здравоохранения Иркутской области Наталью Ледяеву, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере. В доме Ледяевой прошел обыск. По данным источника "Тайги.инфо", бывшего министра отправили в изолятор временного содержания. Следствие обратилось в суд с ходатайством о мере пресечения для задержанной.

По версии следствия, с мая по октябрь и. о. министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева, ее сын и другие люди входили в группу, которая по предварительному сговору похитила из регионального бюджета около 25 миллионов рублей. Деньги были украдены при исполнении госконтракта на поставку медицинских масок и респираторов для нужд регионального Минздрава, передает РИА "Новости".

СК установил, что Ледяева, используя служебное положение, создала условия для заключения Минздравом этого госконтракта. По версии следствия, чиновница знала, что ее сын и другие лица поставят медицинские изделия, не соответствующие его условиям.

В октябре Следственный комитет сообщил, что задержал шестерых фигурантов дела о коррупции с поставкой медицинских масок по поддельным документам в медучреждения Приангарья. Среди них был сын Ледяевой. Остальные фигуранты дела - бизнесмены, причастные к поставке масок в больницы. СК заявлял об ущербе бюджету на 40 миллионов рублей.

После задержания сына Натальи Ледяевой в отношении нее начали проверку, а сама чиновница взяла больничный. В ноябре она покинула пост министра здравоохранения по собственному желанию, сославшись на "состояние здоровья". Вместо нее министерство возглавил главврач московской поликлиники Яков Сандаков.