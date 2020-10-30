Михаил Ефремов будет отбывать наказание в хозяйственном отряде при столичном СИЗО

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов останется отбывать наказание в хозотряде при СИЗО-5 в Москве. "На мой взгляд, это лучший для него выбор. Мы посещали помещения хозотряда, там, я думаю, лучше, чем в колонии", - сказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович "Интерфаксу".

Она уточнила, что если актера еще не перевели в отряд, то он будет переведен туда в ближайшее время. Хозотряд располагается в соседнем здании с СИЗО, при этом осужденные живут не в камерах, а в комнатах, и имеют право на ежевечерние звонки и свидания с родными. Кроме того, практически все работающие в хозотряде освобождаются условно-досрочно.

По словам Литвинович, Ефремову придется выполнять работу, которую ему определит руководство СИЗО. При этом в СИЗО-5 есть зал, в котором проходят различные культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда. "Так что Ефремов, действительно, сможет там выступать перед публикой, читать пьесы и даже, если получится, создать тюремный театр", - сказала она.

Напомним, ДТП с участием артиста Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. По версии следствия, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee Overland в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, Ефремов по пути из бара Ulyss выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров скончался от травм. Таганский районный суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.

20 августа адвокат Ефремова Эльман Пашаев представил в суде свидетеля, который заявил, что Ефремов был в машине не один и не за рулем. Вместе с тем в ходе судебного заседания 6 августа была представлена запись с нагрудного регистратора сотрудника ДПС, на которой Ефремов после аварии признался, что был за рулем автомобиля. Экспертиза ДНК также подтвердила, что Ефремов управлял своим автомобилем во время аварии.

Автотехническая экспертиза показала, что в момент аварии автомобиль актера был исправен. В то же время независимый специалист по автотехническим экспертизам Юрий Фиалко, привлеченный защитой, выразил мнение, что официальная экспертиза была проведена не в полном объеме, а следствие не изучило все обстоятельства аварии. По его словам, необходимо было сделать полное исследование электронного оборудования "джипа" Ефремова, так как из-за неисправности техники машина могла "неконтролируемо ускориться".

Кроме того, в отзыве на официальную автотехническую экспертизу, представленную защитой Ефремова, говорилось, что в ней "не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования". Также в экспертизе нет данных об аномалиях, которые якобы могли повлиять на обстоятельства аварии и поведение Ефремова.

8 сентября этого года Ефремов был признан виновным по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека") и приговорен к 8 годам колонии. При вынесении приговора суд исходил из того, что свою вину Ефремов признал частично, так как актер несколько раз менял показания относительно того, признает он себя виновным или нет. Такую тактику поддерживал предыдущий адвокат актера Эльман Пашаев, транслировавший в СМИ идею, что за рулем автомобиля Ефремова мог находиться кто-то другой и что управление транспортным средством могли "перехватить" извне.

Позднее Ефремов, подавая апелляционную жалобу на оглашенный ему приговор, сообщал, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда. Также актер указывал, что его позиция во время судебного следствия была обусловлена давлением его бывшего адвоката Эльмана Пашаева. 22 октября Московский городской суд смягчил наказание Ефремову до 7,5 лет, посчитав смягчающим обстоятельством выплату компенсации потерпевшим.