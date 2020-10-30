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Рупор Москвы / YouTube Москва, 30 октября 2020 года

Рупор Москвы / YouTube У посольства Франции в Москве прошли задержания участников акции против карикатур на пророка

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил

В Москве у посольства Франции вновь проходит не согласованная с местными властями протестная акция, сообщает Mash. Ее проводит одна из мусульманских организаций.

Участники акции критикуют президента Франции Эммануэля Макрона, высказавшего свою позицию относительно карикатур на пророка Мухаммеда. На это раз нескольких участников акции задержали, сообщил корреспондент телеканала "Дождь". По его оценке, задержаны порядка 7-8 человек. По данным издания "Подъем", одного из протестующих остановили из-за отсутствия маски.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве утверждают, что у них нет никакой официальной информации о задержании участников протестной акции у посольства Франции в Москве.

Аналогичная акция у здания посольства Франции прошла накануне. Участники этой акции также выкрикивали "Аллах акбар". Сотрудники столичной полиции наблюдали за действом, не пытаясь прекратить пикеты, не сообщая участникам о нарушении ими указа мэра Москвы Сергея Собянина, запрещающего проводить массовые мероприятия из-за распространения коронавируса.

Напомним, 16 октября в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорине 18-летний Абдулах Анзаров, чеченец по национальности и мусульманин по вероисповеданию, напал на школьного преподавателя и отрезал ему голову. Фотографию с места преступления он впоследствии выложил в Twitter, добавив к ней подписи с угрозами в адрес президента Франции Эммануэля Макрона и других "неверных".

За две недели до этого президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью, в которой охарактеризовал ислам как религию, "переживающую кризис" во всем мире, и призвал сделать ислам "французским, просвещенным".

После парижского теракта речь Макрона получила широкое распространение и вызвала резкую критику со стороны мусульман.

Накануне в Ницце неизвестный с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам. Двое человек (мужчина и женщина) были убиты непосредственно в соборе, затем нападавший убил еще одну женщину, которая пыталась убежать. Полиция уже задержала нападавшего. Кроме того, во французском городе Авиньоне произошло еще одно нападение: мужчина с ножом набросился на полицейских, выкрикивая исламские лозунги. Его застрелили.

У посольства Франции в Москве сейчас проходит митинг против карикатуры на пророка Мухаммеда.



Количество участников увеличивается. Полиция и ОМОН пытаются оттеснить участников акции от здания. pic.twitter.com/9JuHwRkEkh— МОЙ ПРОТЕСТ (@myprotestorg) October 30, 2020