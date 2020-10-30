Дмитрий Песков

Пресс-служба Президента России О росте нагрузки на скорую помощь на 10-15% сообщили в столичном регионе, а также в департаменте здравоохранения Воронежской области

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

Нехватка врачей в настоящее время ощущается повсюду, их зарплата должна быть в приоритете в любом регионе в зависимости от возможностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит "Интерфакс"

"Сейчас везде ощущается нехватка врачей. Вы знаете, что врачи работают в экстремальных условиях, они в очередной раз проявляют абсолютный героизм, и, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это", - сказал Песков журналистам.

В ответ на вопрос по поводу появившейся информации о переманивании богатыми регионами врачей из более бедных территорий для работы с больными коронавирусом Песков отметил, что зарплата врачей должна быть в приоритете в любом регионе, и каждый регион должен регулировать эту область в зависимости от возможностей. "Хотя мы знаем, что регионы получали отдельные деньги в связи с ковидом и, соответственно, они имеют возможность их использовать", - сказал Песков.

Ранее депутаты Госдумы, слова которых приводят "Известия", заявили, что нагрузка на систему здравоохранения в российских регионах, и, в частности, на скорую медицинскую помощь, увеличилась в несколько раз. При этом ситуация оказалась сложнее, чем весной, так как выросло количество подхвативших ОРВИ и другие сезонные заболевания, при этом многие врачи работают сверхурочно.

О росте нагрузки на скорую помощь на 10-15% сообщили в столичном регионе, а также в департаменте здравоохранения Воронежской области: сенатор от Орловской области Владимир Круглый подтвердил серьезно возросшую нагрузку на систему здравоохранения. Он отметил, что ситуация различается в зависимости от региона, но в каждом из субъектов есть свои проблемы, и они заключаются не столько в машинах, сколько в дефиците медицинского персонала.

"Очень много больных сотрудников. Машины стоят, но работать на них некому. Мы получали несколько раз машины в прошлом году. Но наблюдается нехватка врачей, фельдшеров", - подчеркнул сенатор. Об увеличении рабочего дня сотрудников скорой помощи заявил и сенатор от Курской области, первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. О сложной обстановке в своем регионе заявил и депутат от Якутии, первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

26 октября сотрудники четырех больниц Кургана написали письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросили прислать в Курганскую область военных медиков, поскольку в регионе "творится ад с медицинской помощью населению", не хватает мест в больницах и медицинского персонала. О письме медиков стало известно из публикации Русской службы BBC. На следующий день Минздрав направил в Курган группу специалистов для помощи в борьбе с коронавирусом.

27 октября несколько бригад скорой помощи в Омске привезли тяжелобольных пациентов к зданию регионального Минздрава, поскольку в местных больницах не было мест для пациентов с коронавирусом. Также в октябре сообщалось о переполненных моргах в Алтайском крае и Кемеровской области.

В среду вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным и членами правительства признала, что в двух десятках регионов складывается критическая ситуация: в 16 регионах занято уже более 90% коечного фонда, а в пяти из них - более 95%.